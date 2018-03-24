Городской слёт юных друзей полиции прошел в Дубне

Подробности Опубликовано: 24.03.2018 10:41 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Сотрудники полиции ОМВД России по г. о. Дубна совместно с управлением народного образования администрации города Дубны и комиссией по делам несовершеннолетних провели слёт отрядов "Юный друг полиции".

В мероприятии также приняли участие отдел молодёжной политики и представитель Общественного совета Елена Аркадьевна Лазарева.

Цель слёта — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правового воспитания детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

Героями слёта стали ученики 7 образовательных учреждений города в возрасте от 12 до 15 лет. Участники проходили несколько конкурсных этапов, в их числе "Правовая подготовка", "Медицинская подготовка", "Строевая подготовка", "Спортивная подготовка" и конкурсная творческая программа на тему "Наша визитная карточка".

Общественник выразил слова благодарности участникам слёта и рассказал ребятам о наиболее важных моментах в строевой и физической подготовке.

Конкурсная программа завершилась подведением итогов и награждением победителей. По итогам пяти конкурсов третье место заняли ученики школы № 7, второе место получили ученики школы №6, а победителями слёта стали юные друзья полиции из школы № 3.