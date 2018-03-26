Дубненские студенты получили грант для исследований

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Опубликовано: 26.03.2018 07:16
Автор: Никита Крутиков

Уже не в первый раз студенты из Дубны становятся призерами научного конкурса Фонда содействия инновациям Московской области "У.М.Н.И.К.". Команда Центра прототипирования университета "Дубна": Александр Мацок, Илья Магидов и Руслан Касимов - получили грант в размере 500 000 рублей для дальнейших исследований.

 

Чтобы одержать победу, пришлось выдержать пять этапов отбора.

Трио студентов-призеров создает технологию изготовления баллонов для дайвинга из композитов, совмещающую методы трехмерной печати и вакуумной инфузии. Они работают на базе созданной в университете в 2017 году лаборатории изготовления изделий из композиционных материалов в сотрудничестве с Союзом производителей композитов, Межотраслевым инжиниринговым центром "Композиты России", МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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