C 15 апреля запись в детские школы искусств станет электронной

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Опубликовано: 22.03.2018 17:55
Автор: ОД

"...Запись в организации дополнительного образования Московской области с 15 апреля 2018 года будет осуществляться на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области и Портале системы дополнительного образования Московской области", – сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Электронная запись открыта в рамках реализации приоритетного проекта Правительства Московской области "Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности".

Записаться в школу искусств или художественную школу можно по ссылкам https://uslugi.mosreg.ru и dop.mosreg.ru.

 

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