Школа № 2 стала победителем областного конкурса

Подробности
Опубликовано: 19.03.2018 19:06
Автор: Никита Крутиков

Городское управление народного образования сообщает о новостях образования в наукограде. Так, школа № 2 станет в 2018 году инновационной площадкой для некоторых образовательных проектов.

  • Школа № 2 победила в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году по направлению "Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях, работающих в сложном социальном контексте".
  • 4 марта на базе школы №1 прошла XV научно-познавательная конференция младших школьников "Шаг в науку". К мероприятию ученики и их научные руководители - учителя - готовились не один месяц. Победителями стали шестеро четвероклассников.
  1. Тюнин Евгений, 4 Б лицея №6, исследовательская работа "Крапивная история" (руководитель Комарова Ольга Владимировна);
  2. Шуренков Никита, 4 Б 11-й школы, работа "Инкубация домашней птицы" (рук. Любимова Людмила Юрьевна);
  3. Казаков Руслан, 4 Б школы №2, "Польза и вред чипсов" (руководитель Маркелова Надежда Викторовна);
  4. Искусных Юния, 4 Б лицея №6, "Русская береза" (руководитель Комарова Ольга Владимировна);
  5. Бычков Никита, Никифорова Елизавета, 4 А школы "Юна", работа "Разработка туристического маршрута Дубна Православная" (руководители Иванова Н.Л. и Лепунова С.А.);
  6. Сахарова Валерия, 4 Б школы № 7, "Секреты создания 2Д мультипликации" (руководитель Гребнева Галина Николаевна).
  • 14 марта ученики 11 классов, выбирающие математику как профильный предмет написали пробный ЕГЭ: таким образом прошла Всероссийская апробация проведения ЕГЭ по новой технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Школа № 2 стала победителем областного к…

Городское управление народного образования сообщает о новостях образования в наукограде. Так, школа ...

Требуются капитан-механик и матрос-мотор…

Представляем вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 19 марта 2018 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул...

Итоги голосования в Дубне

Известны итоги голосования дубненцев в выборах Президента РФ-2018. Явка в наукограде составила 63,12...

Россия – это мы

В Дубне, как и по всей России, идет голосование на выборах Президента страны. Одновременно жители на...

Дубненское предприятие получило разрешен…

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что дв...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Китай заинтересован в ведении бизнеса в ОЭЗ "…

В настоящее время Россия и особая экономическая зона "Дубна...

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться