Школа № 2 стала победителем областного конкурса

Подробности Опубликовано: 19.03.2018 19:06 Автор: Никита Крутиков

Городское управление народного образования сообщает о новостях образования в наукограде. Так, школа № 2 станет в 2018 году инновационной площадкой для некоторых образовательных проектов.

Школа № 2 победила в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году по направлению "Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях, работающих в сложном социальном контексте".

победила в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году по направлению "Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях, работающих в сложном социальном контексте". 4 марта на базе школы №1 прошла XV научно-познавательная конференция младших школьников "Шаг в науку". К мероприятию ученики и их научные руководители - учителя - готовились не один месяц. Победителями стали шестеро четвероклассников.

Тюнин Евгений, 4 Б лицея №6, исследовательская работа "Крапивная история" (руководитель Комарова Ольга Владимировна); Шуренков Никита, 4 Б 11-й школы, работа "Инкубация домашней птицы" (рук. Любимова Людмила Юрьевна); Казаков Руслан, 4 Б школы №2, "Польза и вред чипсов" (руководитель Маркелова Надежда Викторовна); Искусных Юния, 4 Б лицея №6, "Русская береза" (руководитель Комарова Ольга Владимировна); Бычков Никита, Никифорова Елизавета, 4 А школы "Юна", работа "Разработка туристического маршрута Дубна Православная" (руководители Иванова Н.Л. и Лепунова С.А.); Сахарова Валерия, 4 Б школы № 7, "Секреты создания 2Д мультипликации" (руководитель Гребнева Галина Николаевна).

14 марта ученики 11 классов, выбирающие математику как профильный предмет написали пробный ЕГЭ: таким образом прошла Всероссийская апробация проведения ЕГЭ по новой технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.