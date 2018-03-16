Новые инструменты для юных музыкантов

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Опубликовано: 16.03.2018 14:23
Автор: Никита Крутиков

Детские музыкальные школы Дубны получили новые музыкальные инструменты – пианино и рояль.

Пианино «Михаил Глинка» стоимостью 550 тысяч рублей каждое куплены по госконтрактам между Министерством промышленности и торговли РФ, Правительством Московской области, Министерством культуры Московской области и ООО «Нева-Саунд» на поставку музыкальных инструментов и оказание услуг по их доставке.

Госконтракт был заключен по поручению Президента России В.В. Путина № Пр-2131
от 23.10.2017 г. и в соответствии с распоряжением Правительства России от 23.11.2017 г.

Дистрибьютер музыкальных инструментов ООО «Нева-Саунд» привез и установил пианино в Детскую школу искусств «Вдохновение», в Хоровую школу мальчиков и юношей «Дубна», в Детскую школу искусств «Рапсодия» и в Детскую музыкальную школу.

Детская музыкальная школа на улице Флерова, кроме пианино «Михаил Глинка», получила еще и рояль August Foerster от Объединенного института ядерных исследований. Тот самый рояль, который до этого радовал меломанов на концертах в Доме ученых ОИЯИ. Преподаватели ДМШ Дубны не забывают, что  для их школы, созданной в один год с Объединенным институтом ядерных исследований, все музыкальные инструменты тогда купил именно ОИЯИ.

Еще до Нового 2018 года государство начало снабжать музыкальные школы России новыми музыкальными инструментами. В Детскую школу искусств №1 соседнего с Дубной города Кимры осенью 2017 года привезли кабинетный рояль Steinway & Sons. Музыкальные школы Сергиево-Посадского района Подмосковья получили восемь пианино «Михаил Глинка».

Всего в детские учреждения Московской области по президентской программе поступило 187 инструментов, а по России – около тысячи штук.

Фирма-исполнитель госконтракта утверждает, что пианино «Михаил Глинка» производятся владельцами немецкой марки C. Bechstein и обещают немецкое качество музыкальных инструментов с русским именем. 

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