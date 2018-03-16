Новые лица конкурса грантов ОИЯИ для учителей
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- Опубликовано: 16.03.2018 07:25
- Автор: Наталия Теряева
Накануне своего очередного дня рождения Объединенный институт ядерных исследований по сложившейся традиции наградил грантами лучших преподавателей Дубны, работающих со школьниками.
В нынешнем году условия конкурса на получение гранта ОИЯИ для учителей изменились. Преимущества получили претенденты, которые готовят школьников по естественнонаучным и техническим предметам и знакомят их с деятельностью ОИЯИ. Прочные знания именно в этих предметных областях нужны будущей кадровой смене Объединенного института ядерных исследований, чтобы уровень достижений международного ядерно-физического центра в Дубне не только не снижался, а устремлялся к еще большим высотам.
К конкурсу на получение грантов ОИЯИ были допущены кандидаты, работающие не только в школах Дубны, но и в системе дополнительного образования, в школьном олимпиадном движении. Конкурс составлял более двух человек на место.
Самую сильную поддержку конкурсного жюри получили кандидаты, имеющие наибольшее количество своих учеников, ныне работающих в лабораториях ОИЯИ. Такие неоспоримые достижения жюри отметило у преподавателя математики школы №4 Натальи Николаевны Нефедовой. Четырнадцать ее учеников известны своим плодотворным трудом в Объединенном институте ядерных исследований.
Все награжденные грантами ОИЯИ учителя школ Дубны демонстрируют высокий уровень подготовки учеников, который позволяет им поступать в самые сильные вузы Росиии: МГУ, МФТИ, МИФИ, МВТУ имени Баумана и другие.
И вот список награжденных:
- преподаватель математики Ганина Оксана Викторовна, лицей «Дубна»
- преподаватель математики Нефедова Наталья Николаевна, школа №4
- преподаватель физики Лаврова Татьяна Валерьевна, школа №5
- преподаватель физики Осипенкова Ирина Геннадьевна, гимназия №11
- преподаватель химии Полотнянко Наталья Александровна, кафедра химии Госуниверситета «Дубна»
- преподаватель химии Ильинова Ирина Ивановна, лицей «Дубна»
- преподаватель биологии Назарова Эльвира Александровна, МШЮИ «Диалог»
- преподаватель информатики Семашко Надежда Сергеевна, лицей №6
- руководитель кружка авиамоделирования Пономарев Юрий Павлович, Центр дополнительного образования для детей «Дружба»
- руководитель радиоклуба «Дубна» Семенов Вячеслав Николаевич, Центр дополнительного образования для детей «Дружба»
Поздравляем всех победителей конкурса грантов ОИЯИ с заслуженной высокой оценкой их профессиональных достижений!