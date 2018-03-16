Новые лица конкурса грантов ОИЯИ для учителей

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Опубликовано: 16.03.2018 07:25
Автор: Наталия Теряева

Накануне своего очередного дня рождения Объединенный институт ядерных исследований по сложившейся традиции наградил грантами лучших преподавателей Дубны, работающих со школьниками.

В нынешнем году условия конкурса на получение гранта ОИЯИ для учителей изменились. Преимущества получили претенденты, которые готовят школьников по естественнонаучным и техническим предметам и знакомят их с деятельностью ОИЯИ. Прочные знания именно в этих предметных областях нужны будущей кадровой смене Объединенного института ядерных исследований, чтобы уровень достижений международного ядерно-физического центра в Дубне не только не снижался, а устремлялся к еще большим высотам.

К конкурсу на получение грантов ОИЯИ были допущены кандидаты, работающие не только в школах Дубны, но и в системе дополнительного образования, в школьном олимпиадном движении. Конкурс составлял более двух человек на место.

Самую сильную поддержку конкурсного жюри получили кандидаты, имеющие наибольшее количество своих учеников, ныне работающих в лабораториях ОИЯИ. Такие неоспоримые достижения жюри отметило у преподавателя математики школы №4 Натальи Николаевны Нефедовой. Четырнадцать ее учеников известны своим плодотворным трудом в Объединенном институте ядерных исследований.

Все награжденные грантами ОИЯИ учителя школ Дубны демонстрируют высокий уровень подготовки учеников, который позволяет им поступать в самые сильные вузы Росиии: МГУ, МФТИ, МИФИ, МВТУ имени Баумана и другие.

И вот список награжденных:

  • преподаватель математики Ганина Оксана Викторовна, лицей «Дубна»
  • преподаватель математики Нефедова Наталья Николаевна, школа №4
  • преподаватель физики Лаврова Татьяна Валерьевна, школа №5
  • преподаватель физики Осипенкова Ирина Геннадьевна, гимназия №11
  • преподаватель химии Полотнянко Наталья Александровна, кафедра химии Госуниверситета «Дубна»
  • преподаватель химии Ильинова Ирина Ивановна, лицей «Дубна»
  • преподаватель биологии Назарова Эльвира Александровна, МШЮИ «Диалог»
  • преподаватель информатики Семашко Надежда Сергеевна, лицей №6
  • руководитель кружка авиамоделирования Пономарев Юрий Павлович, Центр дополнительного образования для детей «Дружба»
  • руководитель радиоклуба «Дубна» Семенов Вячеслав Николаевич, Центр дополнительного образования для детей «Дружба»

Поздравляем всех победителей конкурса грантов ОИЯИ с заслуженной высокой оценкой их профессиональных достижений!

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