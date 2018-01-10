В турнире юных инженеров Дубны победила команда "Спутник"

Подробности Опубликовано: 10.01.2018 15:15 Автор: Наталия Теряева

Пока кое-кто зарабатывал миллионы организацией интеллектуальных викторин на корпоративах топ-менеджеров, ученики Школы юного инженера «Виктор NICA» совершенно бесплатно проверили свои знания в интеллектуальном турнире «Новогодняя елка» с уникальным ценным призом.

За прошедший с сентября осенне-зимний семестр ребята успели поднатореть в трехмерном моделировании, двигаясь неуклонно и поступательно к сложной цели: создать стократно уменьшенную полную копию строящегося в ОИЯИ коллайдера NICA.

Одновременно они изучали мировую историю физических открытий и биографии их великих авторов. Учились правильно чертить и рисовать от руки эскизы разных предметов. Решали задачки по черчению, физике и математике.

Сейчас все мальчишки увлекаются граффити, но мало кто умеет рисовать по-настоящему. Чтобы овладеть этим искусством, не обойдешься без твердой руки, пространственного воображения, знания аксонометрических проекций и законов перспективы. А любые, даже самые простые, инженерные идеи требуют хорошего математического расчета.

Свою лепту в копилку нужных юным инженерам знаний внесли экскурсии в Лабораторию популяризации и пропаганды математики Математического института имени В.А. Стеклова РАН и в Третьяковскую галерею.

Заведующий Лабораторией популяризации и пропаганды математики Николай Андреев заново открыл глаза ученикам Школы юного инженера «Вектор NICA» на простые вещи, которыми они пользуются и не знают, что обязаны этими вещами математике. Ну, например, вы знаете, почему бумажные стаканчики и колеса железнодорожных вагонов имеют коническую, а не цилиндрическую форму? А ребята теперь знают. Николая Андреева оттого и наградил Президент России своей премией в области науки и инноваций для молодых учёных, что Николай Николаевич Андреев умеет просто и доходчиво объяснить математическую суть вещей любому любознательному человеку. Мы все были в совершенном восхищении от него и его волшебной лаборатории.

И вот, накануне Нового года ученики Школы юного инженера нарядили елку, разделились на две команды: «Спутник» и «Термит» – в каждой команде и старшие (7 и 8 класс), и младшие (2 и 3 класс). Команды вступили в напряженную увлекательную борьбу.

Турнир состоял из пяти этапов.

Первый этап – разминка: 1 балл за каждое выполненное задание, одна минута на размышления.

Разминались на фактах из биографий великих ученых:

Этот русский ученый-химик, не зная о строении атома, открыл зависимость химических свойств элементов от строения их атомов. Назовите имя ученого и название открытого им закона. Этот английский ученый получил образование, просто читая книги, когда он был учеником переплетчика в одном из книжных магазинов Лондона, и когда слушал лекции профессора химии в Королевском институте, работая у него лаборантом. Этот ученый создал первый в мире электродвигатель. Кто он? Этот древнегреческий инженер из города Сиракузы сумел одним движением руки спустить на воду корабль многопалубный корабль, предназначенный в дар египетскому царю Птолемею. Как он это сделал и какое его знаменитое высказывание связано с этой историей? Этого русского ученого семья готовила в священники. Он окончил духовную семинарию, но стал физиком и своим открытием опередил итальянского физика Маркони. Сегодня это открытие русского физика есть в каждом смартфоне. Назовите фамилию ученого и его открытие.

Второй этап назывался «Художники и математика» – 3 балла за каждое выполненное в течение трех минут минут задание:

Эту картину русского художника Николая Петровича Богданова-Бельского мы с вами видели в Третьяковской галерее. Он учился в сельской школе знаменитого математика и ботаника, профессора Московского университета Сергея Александровича Рачинского, который в своем имении, в деревне Татево Тверской области (Смоленской губернии) построил за свой счет первую в России сельскую школу с общежитием для крестьянских детей и преподавал там. Рачинский составил популярный задачник по математике. Одну из его задач запечатлел на свой картине «Устный счет» Богданов-Бельский. Найдите правильный ответ. Деду Морозу нужна елка строго определенного размера: высота елки – должна быть равна длине рейки. Поможем Деду Морозу найти елку, требуемой высоты! Указать номер подходящей елки.

Третий этап – «Грамотеи»: 2 балла за каждое выполненное задание, одна минута на размышления:

Что такое число «пи» и откуда происходит его название? Объясните смысл трех законов сложения: переместительный, сочетательный, распределительный Чем отличаются наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель?

Четвертый этап «Оцени скорость» состоял из одной задачи весом 10 баллов, которую надо было решить за 6 минут:

Винни-Пух и Тигр лезут на две одинаковые елки. Вверх Винни-Пух лезет в два раза медленнее, чем Тигр, а вниз Винни-Пух спускается в три раза быстрее, чем Тигр. Начали и закончили Винни-Пух и Тигр одновременно. Во сколько раз быстрее Тигр лезет вверх, чем вниз?

Пятый этап был конструкторским.

В течение одной минуты в САПР ADEM нужно было выполнить три простых задания ценой 1 балл каждое:

Построить параллелепипед с размерами 30×40×90 мм Построить сферу диаметром 25 мм Построить цилиндр радиусом 15 мм, высотой 50 мм с отверстием по оси цилиндра диаметром 5 мм и глубиной 10 мм от основания.

Четвертое задание пятого этапа – построить трехмерную елку по заданному эскизу за 10 минут – весило 10 баллов.

Все правильные досрочные ответы во всех этапах награждались дополнительным одним баллом.

Команды работали дружно, шли «ноздря в ноздрю», попеременно опережая друг друга. Тщательно следили за подсчетом баллов соперников. И сравнялись на финальном задании. Досрочный ответ на дополнительный вопрос: «В каком месте Подмосковья был проведен первый в истории региона сеанс радиосвязи?» определил победителя. Выиграла команда «Спутник» в составе Павла Топчубаева, Михаила Чередеева и Артема Якутина. Ценный приз – нарядную конфетную елку ручной работы – победители по-дружески разделили с командой «Термит» в составе Алишера Абдуллаева, Льва Пидгайко и Андрея Коныгина.

Теперь ребята в своих знаниях уверены.

А вы знаете ответы на вопросы нашей викторины? Если не знаете, приходите к нам в Школу юного инженера «Вектор NICA» на улицу Блохинцева, 3, Школа №4, 4 этаж, кабинет 24 в понедельник и пятницу к 16:00, во вторник и четверг к 15:00. Мы вас всему научим и все вам расскажем.