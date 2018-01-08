Школьников приглашают на День базовых кафедр ОИЯИ

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Опубликовано: 08.01.2018 08:01
Автор: ОД

Государственный университет "Дубна" и Объединенный институт ядерных исследований приглашают школьников 10-11 классов, их учителей и родителей на День базовых кафедр ОИЯИ, который состоится 19 января с 10.00 до 15.00.

В этот день у вас будет уникальная возможность побывать в ОИЯИ - крупнейшем научном центре мирового уровня.

Чтобы участники смогли поближе познакомиться с деятельностью института, для них будут организованы экскурсии в Лаборатории ОИЯИ, с которыми тесно сотрудничает государственный университет "Дубна":
- лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина;
- лаборатория ядерных проблем им. В.П. Джелепова;
- лаборатория теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова;
- лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка;
- лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова;
- лаборатория информационных технологий;
- лаборатория радиационной биологии.

Вы узнаете:

  • каких специалистов готовят в университете "Дубна" на базе ОИЯИ,
  • какие науки и практики осваивают студенты в ходе учебы,
  • где и кем работают выпускники.
  • 👍А также утвердитесь с выбором будущей профессии
  • и увидите, где рождаются великие мировые научные открытия.

Для участия в Дне открытых дверей и посещения Объединенного института ядерных исследований необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию до 12 января 2018 года.

В государственном университете "Дубна" созданы и успешно работают семь базовых кафедр ОИЯИ. Пять из них входят в структуру факультета естественных и инженерных наук (ФЕИН):
— кафедра биофизики (направление "Ядерная физика и технологии", профиль "Радиационная безопасность человека и окружающей среды");
— кафедра физико-технических систем (направление "Ядерная физика и технологии", профиль "Электроника и автоматика физических установок");
— кафедра ядерной физики (направление "Физика", профиль "Физика атомного ядра и частиц"; направление "Ядерная физика и технологии" профиль "Физика ядерных реакций низких энергий");
— кафедра фундаментальных проблем физики микромира (направление "Физика"; профиль "Фундаментальная физика");
— кафедра нанотехнологий и новых материалов (направление "Химия, физика и механика материалов", профиль "Функциональные материалы и наноматериалы");
и две кафедры входят в структуру института системного анализа и управления (ИСАУ):
— кафедра распределенных информационных вычислительных систем (направление "Программная инженерия", профиль "Разработка программно-информационных систем"; направление "Прикладная математика и информатика", профиль "Общий");
— кафедра персональной электроники (направление "Конструирование и технология электронных средств", профили "Биотехнические системы и технологии" и "Проектирование и технология радиоэлектронных средств").

Программа дня открытых дверей

По всем вопросам вы можете обращаться в "Абитуриент-Центр":
Тел.:8 (496) 216-60-60 доб. *1375 или *1356, 8 905 704 09 29.
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Государственный университет "Дубна"

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