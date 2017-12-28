"Дорожные правила" разъяснены школьникам

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Опубликовано: 28.12.2017 12:23
Автор: ОД

В рамках проведения операции "Зимние каникулы" в школе № 8 дубненские госавтоинспекторы провели с детьми игру "Дорожные правила", в ходе которой полицейские в игровой форме напомнили учащимся основные правила дорожного движения и правила нахождения вблизи дороги.

Также сотрудники ОГИБДД рассказали школьникам о необходимости соблюдения дорожно-транспортной дисциплины в период зимних каникул и ответили на вопросы учащихся. 

В завершение мероприятия полицейские поздравили ребят с наступающими праздниками и пожелали удачи на дорогах.

27 декабря в рамках операции "Зимние каникулы" дубненские госавтоинспекторы провели профилактическую беседу в детском отделении Дубненской городской больницы с целью профилактики детского дорожно-транспорнтного травматизма в период зимних каникул.

Дети с удовольствием наперебой рассказывали о своих познаниях. Инспекторы напомнили мальчишкам и девчонкам, что бывает, когда пренебрегаешь соблюдением правил дорожного движения, и как себя нужно вести, чтобы предупредить аварийную ситуацию.

В завершение встречи автоинспекторы пожелали детям скорейшего выздоровления, поздравили с наступающими праздниками, подарив световозвращающие наклейки и вручив профилактические памятки для избежания дорожно-транспортных происшествий.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна

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