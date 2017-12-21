Дубненские госавтоинспекторы провели соревнование по знанию ПДД со школьниками

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Опубликовано: 21.12.2017 16:05
Автор: ОД

"В рамках информационно - профилактического мероприятия "Зимние каникулы" дубненские госавтоинспекторы провели тематическое соревнование по Правилам дорожного движения в гимназии №11.

В ходе мероприятия школьники разделились на команды и решали предложенные задания и ситуации, которые часто возникают при движении на улице и переходе дороги.

По окончанию мероприятия госавтоинспекторы наградили свидетельствами за отличные знания правил дорожного движения тех детей, кто набрал наибольшее количество правильных ответов".

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна

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