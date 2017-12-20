В школе "Возможность" прошел урок законности

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Опубликовано: 20.12.2017 11:51
Автор: Инна Михайлова

Сотрудники Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г.о. Дубна провели беседу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья на тему "Учимся жить, соблюдая законы". Данное мероприятие проведено в центральном отделении одной из школ на территории г.о. Дубна.

Цель мероприятия – формирование правовых знаний у подрастающего поколения и пропаганда здорового образа жизни. Данное мероприятие направлено на профилактику преступлений и правонарушений, а также на формирование антинаркотической позиции.

Заместитель начальника Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник Отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов рассказал детям о возрасте, с которого подростки отвечают за свои поступки, о различиях административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, о пагубном вреде алкоголя и наркотических средств. Также была затронута тема нескольких особо опасных увлечений, таких, как зацеперство и планкинг, которые могут повлечь за собой необратимые последствия для жизни. Особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. Дети принимали активное участие в беседе, задавали встречные вопросы.

В заключение беседы сотрудники полиции поблагодарили ребят за активное участие в беседе и пожелали им успешного учебного года.

 

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