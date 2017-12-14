ПДД выучат даже болеющие ребята
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- Опубликовано: 14.12.2017 09:30
- Автор: ОД
Дубненские госавтоинспекторы провели урок безопасности в детском отделении Дубненской городской больницы, а также акцию "Пристегнись, Россия!" при проведении рейда "Детское кресло".
13 декабря урок безопасности "Предотврати ДТП" состоялся в детском отделении Дубненской городской больницы. Автоинспекторы преследовали цель поднять боевой дух, отвлечь ребят от болезней и процедур и, конечно же, поговорить о детской дорожно-транспортной безопасности.
Сначала полицейские пожелали всем ребятам терпения и скорейшего выздоровления, после чего провели небольшой опрос на тему перехода дороги, а также о мерах безопасного нахождения вбзили дороги в тёмное время суток и в зимний период.
Дети с удовольствием наперебой рассказывали о своих познаниях. Сотрудники ОГИБДД напомнили мальчишкам и девчонкам последствия пренебрежений соблюдения Правил дорожного движения и как нужно себя вести, чтобы предупредить аварийную ситуацию.
В завершение встречи автоинспекторы вручили профилактические памятки для избежания дорожно-транспортных происшествий и всем участникам мероприятия рекомендовали ношение световозвращающих элементов в тёмное время суток.
После увлекательного общения с благодарной аудиторией инспекторы не обошли вниманием и персонал больницы, проведя инструктаж о мерах дорожно-транспортной безопасности.
Эстафета "Пристегнись и улыбнись" прошла в детском саду "Мишутка" 14 декабря в рамках акции "#Пристегнись,Россия!"
В ходе профилактического урока безопасности детям напомнили основные правила перехода улиц и особенности нахождения вблизи дороги в тёмное время суток в зимний период, а также меры безопасности при проезде в автомобиле.
В завершение мероприятия в качестве обещания использовать детское удерживающее устройство при проезде в автомобиле дети приняли эстафету и подготовили тематические рисунки по популяризации использования детских удерживающих устройств с хештегом #Пристегнись,Россия.