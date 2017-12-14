ПДД выучат даже болеющие ребята

Подробности Опубликовано: 14.12.2017 09:30 Автор: ОД

Дубненские госавтоинспекторы провели урок безопасности в детском отделении Дубненской городской больницы, а также акцию "Пристегнись, Россия!" при проведении рейда "Детское кресло".

13 декабря урок безопасности "Предотврати ДТП" состоялся в детском отделении Дубненской городской больницы. Автоинспекторы преследовали цель поднять боевой дух, отвлечь ребят от болезней и процедур и, конечно же, поговорить о детской дорожно-транспортной безопасности.

Сначала полицейские пожелали всем ребятам терпения и скорейшего выздоровления, после чего провели небольшой опрос на тему перехода дороги, а также о мерах безопасного нахождения вбзили дороги в тёмное время суток и в зимний период.

Дети с удовольствием наперебой рассказывали о своих познаниях. Сотрудники ОГИБДД напомнили мальчишкам и девчонкам последствия пренебрежений соблюдения Правил дорожного движения и как нужно себя вести, чтобы предупредить аварийную ситуацию.

В завершение встречи автоинспекторы вручили профилактические памятки для избежания дорожно-транспортных происшествий и всем участникам мероприятия рекомендовали ношение световозвращающих элементов в тёмное время суток.

После увлекательного общения с благодарной аудиторией инспекторы не обошли вниманием и персонал больницы, проведя инструктаж о мерах дорожно-транспортной безопасности.

13 декабря дубненские госавтоинспекторы совместно с представителями Дубненско-Талдомского отделения "Молодой Гвардии Единой России" в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Детское кресло" провели акцию "Пристегнись, Россия". В ходе рейда выявлен один случай правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – "Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 3 000 рублей. Для профилактики данных правонарушений и дорожно-транспортных происшествий стражи правопорядка совместно с молодогвардейцами вручали водителям памятки по безопасной перевозке детей.

Эстафета "Пристегнись и улыбнись" прошла в детском саду "Мишутка" 14 декабря в рамках акции "#Пристегнись,Россия!"

В ходе профилактического урока безопасности детям напомнили основные правила перехода улиц и особенности нахождения вблизи дороги в тёмное время суток в зимний период, а также меры безопасности при проезде в автомобиле.

В завершение мероприятия в качестве обещания использовать детское удерживающее устройство при проезде в автомобиле дети приняли эстафету и подготовили тематические рисунки по популяризации использования детских удерживающих устройств с хештегом #Пристегнись,Россия.

ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна