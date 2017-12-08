Полицейские продолжают просветительскую деятельность

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Опубликовано: 08.12.2017 17:59
Автор: ОД

30 ноября начальник отделения по делам несовершеннолетних и сотрудники группы по наркоконтролю ОМВД по г. о. Дубна прочитали лекцию на родительском собрании в школе № 7.

Замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов напомнил собравшимся родителям школьников о двух вещах:

- ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей

- о вреде алкоголя и наркотиков.

Оперуполномоченные группы контроля оборота наркотиков рассказали об уголовной и административной ответственности для  несовершеннолетние за хранение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Обсудили и вопросы онлайн-безопасности подрастающего поколения.

Мероприятие проводилось в рамках оперативно-профилактических операций "Подросток" и "Наркопритон". Просвещая, полиция ставит цель воспитать законопослушное поколение и пропагандировать здоровый образ жизни через повышение правосознания родителей.

Прощаясь, полицейские пожелали присутствующим быть в доверительных отношениях со своими детьми, больше интересоваться их жизнью и окружением.

Спустя неделю, 7 декабря, дубненские автоинспекторы вместе с активистами "Молодой Гвардии Единой России" провели акцию "Засветись", которая направлена на уменьшение дорожно-транспортного травматизма среди детей и прочих пешеходов. Прохожим - участникам акции - напомнили о необходимости ношения светоотражающих элементов в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Дети и их родители получили от сотрудников ГИБДД и «молодогвардейцев» светоотражающие браслеты, чтобы стать заметнее на дороге.

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