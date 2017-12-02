Инвалидам напомнили о правилах безопасности на дороге

Подробности Опубликовано: 02.12.2017 15:28 Автор: ОД

3 декабря отмечается Международный день инвалида. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, около 15 % населения Земли имеют инвалидность, от 2 до 4 % из них испытывают "значительные трудности в функционировании". Дубненские полицейские отметили всемирную дату очередным просветительским уроком в социальных центрах "Бригантина" и "Родник".



1 декабря в реабилитационном центре "Бригантина" и центре социального обслуживания граждан и инвалидов "Родник" дубненские инспекторы ГИБДД по пропаганде совместно с активистами "Молодой гвардии Единой России" провели встречу с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и детьми. Мероприятие также было приурочено к акции "Пристегнись, Россия!".

В ходе проведения встречи участникам напомнили важность соблюдения правил дорожного движения и напомнили меры безопасности при нахождении вблизи дороги зимой.

Кроме того, при проведении мероприятия автоинспекторы рассказали слушателям о важности использования штатного ремня безопасности и детского удерживающего устройства при проезде в автомобиле.

В завершение мероприятия всем собравшимся вручили световозвращающие наклейки, чтобы они стали заметнее в тёмное время суток, а юные участники дорожного движения получили дополнительные памятки по ПДД.

Помните: светоотражатель на одежде – реальный способ сохранить вам жизнь и избежать травмы!

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна