"Осенние каникулы" в ГИБДД продолжаются

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Опубликовано: 07.11.2017 04:03
Автор: ОД

В понедельник и вторник инспекторы ОГИБДД Дубны провели акцию для пешеходов и игру для детсадовцев, посвященные теме безопасноси пешехода при переходе дороги.

6 ноября автоинспекторы Дубны вместе с  активистами "Молодой гвардии Единой России" провели акцию"Заметный пешеход". Все, кто проходил мимо и поучаствовал, получили световозвращающие наклейки, которые прикрепили на одежду и портфели.

Световозвращатель – это не только модный аксессуар, но и элемент безопасности, который может сохранить жизнь как ребенку, так и взрослому - напоминает дубненская автоинспекция.

7  ноября инспекторы дорожного движения навестили воспитанников детсада № 13 "Тополек", где в рамках операции "Осенние каникулы" и в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел провели игру "Безопасная дорога" на детском автогородке. В игровой форме дети учили основные правила дорожного движения, дорожные знаки и особенности перехода дороги в тёмное время суток, а также то, что в темноте необходимо иметь на себе световозвращающие элементы.

Кроме того, при помощи автогородка автоинспекторы показали на практике необходимость перехода дороги только в зоне пешеходного перехода, а также рассказали о последствиях нарушений Правил дорожного движения.

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