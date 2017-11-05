"Осенние каникулы" в ГИБДД
- Подробности
- Опубликовано: 05.11.2017 16:22
- Автор: ОД
В рамках проведения информационно-профилактического мероприятия "Осенние каникулы" сотрудники отдела ГИБДД по городскому округу Дубна провели еще два мероприятия: урок безопасности и круглый стол.
На этот раз 3 ноября дубненские госавтоинспекторы пришли в гости к воспитанникам детского сада "Надежда" вместе с представителями Дубненско-Талдомского местного отделения "Молодой гвардии Единой России". В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел они провели детский праздник "Я дружу с полицией", в ходе которого дошкольникам напомнили основные правила дорожного движения, правила нахождения вблизи дороги, а также на практике показали возможные опасные дорожные ситуации на переносном детском автогородке.
Также дети узнали о деятельности дорожно-патрульной службы, и каждый ребёнок побывал в роли водителя, пешехода и инспектора ДПС.
Прошаясь, дети поздравили полицейских с наступающим праздником, а полицейские и "молодогвардейцы" подарили детям световозвращающие браслеты и памятки для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.