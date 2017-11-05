"Осенние каникулы" в ГИБДД

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Опубликовано: 05.11.2017 16:22
Автор: ОД

В рамках проведения информационно-профилактического мероприятия "Осенние каникулы" сотрудники отдела ГИБДД по городскому округу Дубна провели еще два мероприятия: урок безопасности и круглый стол.

На этот раз 3 ноября дубненские госавтоинспекторы пришли в гости к воспитанникам детского сада "Надежда" вместе с представителями Дубненско-Талдомского местного отделения "Молодой гвардии Единой России". В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел они провели детский праздник "Я дружу с полицией", в ходе которого дошкольникам напомнили основные правила дорожного движения, правила нахождения вблизи дороги, а также на практике показали возможные опасные дорожные ситуации на переносном детском автогородке.

Также дети узнали о деятельности дорожно-патрульной службы, и каждый ребёнок побывал в роли водителя, пешехода и инспектора ДПС.

Прошаясь, дети поздравили полицейских с наступающим праздником, а полицейские и "молодогвардейцы" подарили детям световозвращающие браслеты и памятки для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

3 же ноября в ГИБДД прошел круглый стол с участием начальника ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна Юрием Петрушенко, представителями местного отделения всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" и полицейским из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся обсудили, как можно повысить защищённость несовершеннолетних участников дорожно-транспортной среды. Разбирались причины детской аварийности и комлекс совместных мер, направленных на снижение роста детского дорожно-транспортного травматизма, а также мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в городе Дубна.
 
По информации ОГИБДД по городскому округу Дубна

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