ПДД учили в гимназиях № 8 и № 11

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Опубликовано: 28.10.2017 17:16
Автор: ОД
В преддверии осенних каникул госавтоинспекторы Дубны навестили учащихся гимназий № 8 и № 11, где провели тематические уроки безопасности на дороге, которые помогут предотвратить дорожный травматизм во время школьного отдыха.
26 октября урок состоялся в детском автогородке на базе 11 школы.Автоинспекторы рассмотрели с детьми возможные опасные ситуации, возникающие на дороге, проверили у ребят знания правил дорожного движения, а также рассказали о правилах перехода улицы в тёмное время суток и о том, что в этих случаях просто необходимы световозвращающие элементы.
Прощаясь, дети дали обещание соблюдать правила дорожного движения, а автоинспекторы пожелали быть внимательными при переходе дороги.
В гимназии № 8 состоялось соревнование учеников по знанию ПДД. В ходе мероприятия более ста школьников разделились на команды и решали предложенные задания и ситуации, которые часто возникают при движении на улице и переходе дороги. По завершении госавтоинспекторы наградили детей, набравших наибольшее количество правильных ответов, свидетельствами за отличные знания Правил дорожного движения.

По информации ОГИБДД по г. о. Дубна

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