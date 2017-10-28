ПДД учили в гимназиях № 8 и № 11

Подробности Опубликовано: 28.10.2017 17:16 Автор: ОД

В преддверии осенних каникул госавтоинспекторы Дубны навестили учащихся гимназий № 8 и № 11, где провели тематические уроки безопасности на дороге, которые помогут предотвратить дорожный травматизм во время школьного отдыха.

26 октября урок состоялся в детском автогородке на базе 11 школы.Автоинспекторы рассмотрели с детьми возможные опасные ситуации, возникающие на дороге, проверили у ребят знания правил дорожного движения, а также рассказали о правилах перехода улицы в тёмное время суток и о том, что в этих случаях просто необходимы световозвращающие элементы.

Прощаясь, дети дали обещание соблюдать правила дорожного движения, а автоинспекторы пожелали быть внимательными при переходе дороги.

В гимназии № 8 состоялось соревнование учеников по знанию ПДД. В ходе мероприятия более ста школьников разделились на команды и решали предложенные задания и ситуации, которые часто возникают при движении на улице и переходе дороги. По завершении госавтоинспекторы наградили детей, набравших наибольшее количество правильных ответов, свидетельствами за отличные знания Правил дорожного движения.

По информации ОГИБДД по г. о. Дубна