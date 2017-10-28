ПДД учили в гимназиях № 8 и № 11
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- Опубликовано: 28.10.2017 17:16
- Автор: ОД
По информации ОГИБДД по г. о. Дубна
По информации ОГИБДД по г. о. Дубна
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