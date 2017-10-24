Юным музыкантам раздали значки

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Опубликовано: 24.10.2017 09:13
Автор: ОД
На этот раз дубненские госавтоинспекторы пришли в гости с акцией "Засветись! Стань заметнее на дороге!" в музыкальную школу "Рапсодия" 23 октября.
Мероприятие прошло в рамках операций "Осенние каникулы" и "Детское кресло" и было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в тёмное время суток, а также на популяризацию световозвращающих элементов среди детей, которые возвращаются в тёмное время суток со своими музыкальными инструментами, которые, зачастую, больших размеров, порой закрывающих собой и самих детей.
Дубненские госавтоинспекторы совместно с активистами Дубненско-Талдомского отделения "Молодой Гвардии Единой России" напомнили учащимся музыкальной школы основные правила нахождения вблизи дороги в тёмное время суток, а в завершение мероприятия каждый участник акции получил световозвращающие наклейки, которые ребята наклеили на свои чехлы от музыкальных инструментов и нотные папки.
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна

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