Юным музыкантам раздали значки

Подробности Опубликовано: 24.10.2017 09:13 Автор: ОД

На этот раз дубненские госавтоинспекторы пришли в гости с акцией "Засветись! Стань заметнее на дороге!" в музыкальную школу "Рапсодия" 23 октября.

Мероприятие прошло в рамках операций "Осенние каникулы" и "Детское кресло" и было направлено на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в тёмное время суток, а также на популяризацию световозвращающих элементов среди детей, которые возвращаются в тёмное время суток со своими музыкальными инструментами, которые, зачастую, больших размеров, порой закрывающих собой и самих детей.

Дубненские госавтоинспекторы совместно с активистами Дубненско-Талдомского отделения "Молодой Гвардии Единой России" напомнили учащимся музыкальной школы основные правила нахождения вблизи дороги в тёмное время суток, а в завершение мероприятия каждый участник акции получил световозвращающие наклейки, которые ребята наклеили на свои чехлы от музыкальных инструментов и нотные папки.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна