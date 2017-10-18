Опыт детских кружков Дубны передают в другие города

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Опубликовано: 18.10.2017 18:27
Автор: Никита Крутиков

Пресс-служба подмосковного отделения Общероссийского народного фронта сообщила, что усилиями активистов ОНФ в рамках собственного проекта объединения "Равные возможности – детям" открыты три бесплатных детских кружка в Сергиево-Посадском районе. 

А конкретно: в доме культуры "Юность" сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского района появились детская изостудия "Юный художник", клуб рукоделия "Веселый лоскуток" и шахматный клуб "Ход конем" при содействии активистов регионального отделения ОНФ в Московской области. Дети посещают все кружки бесплатно.

Вскоре начнут работу еще два подобных кружка в Королеве и Хотькове.

Кроме того, уже свыше десяти лет действует бесплатный кружок в Мытищах на базе военно-патриотического центра "Граница". Несколько десятков подростков проходят там физподготовку, профориентацию, совершают походы в лес, в музеи, на культурные мероприятия. 

На открытии этих детских объединений по интересам ОНФ останавливаться не намерен. В планах активистов - распространение в Подмосковье опыта интеллектуальных детских кружков наукограда Дубна.  Выездное заседание региональной рабочей группы ОНФ по этому поводу состоялось в библиотеке Объединенного института ядерных исследований. Участие в нем приняли руководители администрации Дубны, члены регионального штаба, активисты и эксперты ОНФ.

Участники встречи нанесли визит на площадки ОИЯИ, увидев синхрофазатрон и коллайдер, ознакомились с работой тематических кружковна базе библиотеки, дома культуры и школ Дубны. Некоторые из ведущих кружков, посвященных теме физики высоких энергий и робототехники, являются научными работниками Объединенного института.

"Сегодня мы обсудили, как передать положительный опыт Дубны другим городам, - заключил участник регионального штаба ОНФ Александр Руденко. - Например, запланировали организовать веб-трансляцию популярных лекций по физике в детский технопарк "Кванториум" города Королев, где 20 октября под эгидой регионального отделения ОНФ будет открыт Молодежный интеллектуальный клуб. Также в октябре волонтеры планируют открыть кружок по традиционной культуре в Центре имени Елизаветы Мамонтовой в Хотькове".

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