Приучают детей к порядку

Подробности
Опубликовано: 05.10.2017 12:12
Автор: Никита Крутиков

Обучающие занятия по правилам чистоты, порядка и благоустройства в Московской области посетили в сентябре около 18 000 учащихся 315-ти школ региона. 380 "Уроков чистоты" для них провели 180 административно-технических инспекторов.

 

Уроки проходили в форме не лекций, но игрового диалога: поведав детям о проблемах, актуальных в сфере порядка и благоустройства, инспекторы предлагали ребятам предложить свои пути решения.

Глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева рассказала о том, зачем проводились просветительские уроки: "Учитывая, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил особое внимание уделить профилактике появлению навалов и свалок мусора, эта же тема красной нитью (шла) через все занятия. Детям рассказывали о том, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания, - сообщила Татьяна Витушева, главный государственный административно-технический инспектор Московской области... Большая часть занятий прошла в День знаний, 1 сентября. Однако в течение всего месяца наши сотрудники продолжали проводить уроки. Почти в половине случаев инициаторами их проведения становились сами педагоги".

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Поименуйте двоих рысят

В июне этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил зоопарку Белгорода двух котя...

ООО «ИРЦ «Дубна»: новый формат

Сегодня мы в гостях у генерального директора ООО «ИРЦ «Дубна» Дениса Викторовича Журавлева, чтобы по...

Приучают детей к порядку

Обучающие занятия по правилам чистоты, порядка и благоустройства в Московской области посетили в сен...

В Дубне впервые в России запустился серв…

Сервис "Сурдо-онлайн" для людей с нарушением слуха торжественно открылся в Многофункциональном центр...

"112" и "Эра Глонасс…

С июня этого года, когда начали объединяться системы "112" и "ЭРА ГЛОНАСС", операторы "Системы-112" ...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

ТПП Дубны присоединилась к антикоррупционной харти…

Торгово-промышленная палата Дубны присоединилась 28 сентября...

17 октября - прием предпринимателей

Во вторник 17 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Сроки подачи заявок на субсидии продлены

Сроки подачи заявок на участие в муниципальном конкурсе на п...

Денис Буцаев встретился с бизнесменами Дубны

21 сентября в Дубне зампред правительства Московской области...

12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что д…

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" уча...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться