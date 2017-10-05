Приучают детей к порядку

Подробности Опубликовано: 05.10.2017 12:12 Автор: Никита Крутиков

Обучающие занятия по правилам чистоты, порядка и благоустройства в Московской области посетили в сентябре около 18 000 учащихся 315-ти школ региона. 380 "Уроков чистоты" для них провели 180 административно-технических инспекторов.

Уроки проходили в форме не лекций, но игрового диалога: поведав детям о проблемах, актуальных в сфере порядка и благоустройства, инспекторы предлагали ребятам предложить свои пути решения.

Глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева рассказала о том, зачем проводились просветительские уроки: "Учитывая, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил особое внимание уделить профилактике появлению навалов и свалок мусора, эта же тема красной нитью (шла) через все занятия. Детям рассказывали о том, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания, - сообщила Татьяна Витушева, главный государственный административно-технический инспектор Московской области... Большая часть занятий прошла в День знаний, 1 сентября. Однако в течение всего месяца наши сотрудники продолжали проводить уроки. Почти в половине случаев инициаторами их проведения становились сами педагоги".