Пенсионеров научат безопасной оплате в Интернете

Подробности Опубликовано: 04.10.2017 09:33 Автор: Никита Крутиков

С 2014 года действует обучающее пособие и Интернет-портал "Азбука интернета", разработанное ПАО "Ростелеком" в рамках сотрудничества с Пенсионным фондом РФ. Пособие обучает людей пенсионного возраста компьютерной грамотности, а также современным реалиям онлайн-жизни.

Пару недель назад материалы программы "Азбука Интернета" были обновлены. Новый базовый курс вмещает в себя 14 уроков, две главы которого рассказывают об электронных услугах, доступные на сайте Пенсионного фонда России, и поиск работы через Интернет.

Важные дополнения были внесены и во второй урок: детально освещены две версии операционной системы Windows: 7 и 10.

Раздел об оплате товаров и услуг через Интернет теперь стал еще более содержательным: в него добавилось описание наиболее распространенных банковских карт и алгоритма оплаты, особо подчеркнуты правила безопасности при совершении финансовых операций в Интернете.

Рекомендации и методические материалы для преподавателей приведены в соответствие с обновлениями базового учебника "Азбука Интернета".