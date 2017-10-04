Объявлен конкурс для школьников по разработке сайтов

Подробности Опубликовано: 04.10.2017 18:52 Автор: ОД

"Ростелеком" объявляет старт нового этапа ежегодного конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет". В 2017 году темой конкурса станут Интернет-технологии в образовании. Со 2 октября по 22 декабря 2017 года вот здесь можно регистрировать для участия в конкурсе уже реализованные Интернет-проекты с рабочими ссылками.

В качестве Интернет-проектов принимаются сайт или раздел сайта, сообщества в соцсетях, приложение для ПК и мобильных телефонов.

Конкурс отвечает современным стандартам информатизации школьного образования, его задача - сформировать у школьников умение решать практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, инструментов и открытых источников информации.

Также организаторы конкурса рассчитывают повысить престиж работы школьных учителей информатики.

Работы будут оцениваться в четырёх номинациях:

· IT- обучающие сайты - интерактивные обучающие Интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

· IT- Приложения и игры: развивающие интернет-приложения, в т. ч. мобильные приложения; компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.

· IT-исследования: Интернет-сайты и Интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

· IT-скрайбинг: Интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО "Ростелеком".

Партнер конкурса - компания ESET подарит дополнительные призы для участников номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник приобретает пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. Призом победителям в номинации "Приложения и игры" явится подписка на антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком на полгода - год.

Заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Юлиана Соколенко так обосновывает актуальность конкурса: "Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне – как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов – данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс – актуальная проблема".

Для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией, можно написать сюда: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .