Отправить в школу – не женить: 13 750 рублей на сборы

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Опубликовано: 03.10.2017 14:49
Автор: Никита Крутиков

Онлайн-сервис акций, скидок и каталогов ритейлеров Tiendeo.ru подвел итоги социологического опроса, посвященного потребительским привычкам семей России, в которых есть школьники.

Опрос проводился среди 500 пользователей сервиса с 17 июля по 7 августа.

Сайт купонов выяснил, что:

  • 41 % россиян запланировали столько же затрат на сборы ребенка в школу, как и в прошлом году.

При этом каждый третий опрошенный всё же рассчитывает увеличить эту статью расходов на 7 000 рублей на одного ребенка. Согласно данным Tiendeo.ru, средние школьные расходы в 2017 году составят 13 750 рублей, а это значит, что часть семей потратится значительно больше обычного.

  • 46 % респондентов экономит в течение лета, чтобы денег хватило на все школьные вещи.
  • Больше всего россияне любят покупать товары для школы в крупных специализированных сетях.

Для оптимизации школьных расходов сограждане делают покупки заранее, приобретая школьные товары только первой необходимости (41 %) и по лучшей цене (39 %). Также потребители думают и о времени: Более половины респондентов уверяют, что приобрели учебники и школьные принадлежности в первую неделю августа, пока на прилавках еще есть максимальный ассортимент товаров.

На сегодня россияне по-прежнему предпочитают покупать в обычных, по большей части сетевых, магазинах:

  • канцелярских товаров,
  • одежды/обуви
  • и электроники.

Сетевики предлагают покупателям самые разные товары в широком диапазоне цен, для любых категорий населения, а также, как правило, в сетевых магазинах работает вежливый, квалифицированный персонал.

Только 14 % посетителей сервиса скидок совершают покупки для школы онлайн.

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