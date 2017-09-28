ОГИБДД отметил День воспитателя и провел "Линейку безопасности"

Подробности Опубликовано: 28.09.2017 11:11 Автор: ОД

27 сентября отмечался день воспитателям и всех работников дошкольного образования. Эта дата была утверждена правительством России лишь в 2016 году и празднуется второй год подряд.

В этот день сотрудников детского сада №3 "Лучик" пришли поздравить дубненские госавтоинспекторы. Они провели тематическую игру "Светофор": дети в ней сыграли спектакль на тему Правил дорожного движения, а затем посмотрели мультфильм об этом,ответив на вопросы инспекторов.

Уходя, полицейские поздравили воспитателей с их профессиональным праздником и вручили памятные книги.

28 сентября в рамках проведения "Недели безопасности" в гимназии № 8 автоинспекторы Дубны провели с детьми "Линейку безопасности", напомнив сотне учащихся школы основные правила дорожного движения и нахождения вблизи дороги, рассказали об ответственности за нарушение, а также ответили на вопросы школьников.

В конце ребята приняли участие в викторине, закрепившей их знания. Полицейские напомнили им о необходимости использования световозвращающих элементов и детских удерживающих устройств при передвижении на автомобиле.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна