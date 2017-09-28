Образование больше не услуга

Подробности Опубликовано: 28.09.2017 07:45 Автор: Никита Крутиков

Глава Минобрнауки Ольга Юрьевна Васильева считает преступлением организацию платных занятий во внеурочное время по основным школьным предметам.

В среду 27 сентября О.Ю. Васильева представила в Госдуме в рамках «правительственного часа» доклад о реализации государственной политики в сфере образования в 2016 году.

Она назвала три необходимых шага для создания и сохранения единого образовательного пространства России. «Первый шаг – это наполнение стандартов. Новые стандарты носят понятный содержательный характер. Базовое содержание каждого предмета должен пройти каждый ребенок. При этом у школы остается право вариативности. Второй шаг – новый подход к федеральным учебникам. На сегодняшний день в федеральном перечне находится 1377 учебников. Это очень много. Мы оставим по каждому предмету не более 2-3 линеек учебников, среди которых обязательно должны быть базовая и углубленная версии. Третий шаг – управление содержанием – постепенное переподчинение школ регионам», – пояснила министр образования и науки.

Преимущество подчинения школ региону, а не муниципалитету в том, что содержательная часть «выстраивается жестче и четче», и финансовая сторона становится более прозрачной, считает министр.

В ходе обсуждения доклада О.Ю.Васильевой основные проблемы в сфере образования, над которыми Государственной Думе и Правительству предстоит работать в ближайшее время, обозначил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Алексеевич Никонов. Перечисляя положиительные результаты, достигнутые министром О.Ю.Васильевой за год, он подчеркнул: «Образование больше не рассматривается как услуга. Это, безусловно, общественное благо».

Однако, по мнению В.А.Никонова, образование – это сфера деятельности не одного министерства образования и науки, а всего правительства. «Учебные заведения имеются у многих министерств. Образование должно быть правительственной политикой, а не политикой только одного министерства».

– Надо отметить: Минобрнауки впервые за долгие годы начало серьезно заниматься проблемой содержания образования, – обратил внимание депутатов Никонов. – Я много лет вхожу в коллегию министерства и должен сказать, что ни разу при прежнем руководстве не обсуждался вопрос содержания образования: чему учить детей. То, что впервые с 2003 года возвращается содержание в федеральные государственные образовательные стандарты, – это, в том числе, результат наших усилий. Что касается регулярно критикуемого Единого государственного экзамена, то позиция Комитета проста: если кто-то предложит нечто более объективное и менее коррупционное, чем ЕГЭ, мы готовы это предложение рассмотреть. Пока все поступающие идеи этим критериям не отвечают.

Среди самых значительных проблем российского образования главной председатель Комитета Госдумы по образованию и науке назвал недофинансирование этой отрасли.

В строительстве школ недофинансирование, в том числе со стороны федерального бюджета, не просто значительное, заявил Никонов. «По сравнению с действующим распоряжением Правительства Российской Федерации сейчас эта программа недофинансируется в разы!... Даже по действующим сейчас несовершенным нормативам вузы недофинансированы на 46 миллиардов рублей».

Одной из первоочередных задач Минобрнауки Никонов считает дебюрократизацию системы образования: «Считаем, нужно законодательно ограничить право органов власти федерального, регионального и муниципального уровней запрашивать у образовательных организаций ту информацию, которая в обязательном порядке уже размещена на их официальных сайтах. А это 85 процентов от всей запрашиваемой информации».