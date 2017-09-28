Образование больше не услуга

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Опубликовано: 28.09.2017 07:45
Автор: Никита Крутиков

Глава Минобрнауки Ольга Юрьевна Васильева считает преступлением организацию платных занятий во внеурочное время по основным школьным предметам.

В среду 27 сентября О.Ю. Васильева представила в Госдуме в рамках «правительственного часа» доклад о реализации государственной политики в сфере образования в 2016 году.

Она назвала три необходимых шага для создания и сохранения единого образовательного пространства России. «Первый шаг – это наполнение стандартов. Новые стандарты носят понятный содержательный характер. Базовое содержание каждого предмета должен пройти каждый ребенок. При этом у школы остается право вариативности. Второй шаг – новый подход к федеральным учебникам. На сегодняшний день в федеральном перечне находится 1377 учебников. Это очень много. Мы оставим по каждому предмету не более 2-3 линеек учебников, среди которых обязательно должны быть базовая и углубленная версии. Третий шаг – управление содержанием – постепенное переподчинение школ регионам», – пояснила министр образования и науки.

Преимущество подчинения школ региону, а не муниципалитету в том, что содержательная часть «выстраивается жестче и четче», и финансовая сторона становится более прозрачной, считает министр.

В ходе обсуждения доклада О.Ю.Васильевой основные проблемы в сфере образования, над которыми Государственной Думе и Правительству предстоит работать в ближайшее время, обозначил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке  Вячеслав Алексеевич Никонов. Перечисляя положиительные результаты, достигнутые министром О.Ю.Васильевой за год, он подчеркнул: «Образование больше не  рассматривается как услуга.  Это, безусловно, общественное благо».

Однако, по мнению В.А.Никонова, образование  – это сфера деятельности не одного министерства образования и науки, а всего правительства. «Учебные  заведения имеются у  многих министерств. Образование должно быть правительственной политикой, а не политикой  только одного министерства».

– Надо отметить: Минобрнауки  впервые за долгие годы начало серьезно заниматься проблемой содержания образования, – обратил внимание депутатов Никонов. – Я много лет вхожу в коллегию министерства и должен сказать, что ни разу при прежнем руководстве не обсуждался вопрос содержания образования:  чему учить детей. То, что  впервые с 2003 года  возвращается содержание в федеральные государственные образовательные стандарты,  – это, в том числе, результат наших усилий. Что касается  регулярно критикуемого Единого государственного экзамена, то позиция Комитета проста: если кто-то предложит нечто более объективное и менее коррупционное, чем ЕГЭ, мы готовы это предложение рассмотреть. Пока все поступающие  идеи этим критериям не отвечают.

Среди самых значительных проблем российского образования главной председатель Комитета Госдумы по образованию и науке назвал недофинансирование этой отрасли.

В строительстве школ недофинансирование, в том числе со стороны федерального бюджета,  не  просто значительное, заявил Никонов. «По сравнению с действующим распоряжением Правительства Российской Федерации сейчас эта программа недофинансируется в разы!... Даже по действующим сейчас несовершенным  нормативам вузы недофинансированы на 46  миллиардов рублей».

Одной из первоочередных задач Минобрнауки Никонов считает дебюрократизацию системы образования: «Считаем, нужно законодательно ограничить право органов власти федерального, регионального и муниципального уровней  запрашивать у образовательных организаций ту информацию, которая в  обязательном порядке уже размещена на их официальных сайтах. А это 85 процентов от всей запрашиваемой информации».

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