Ребята провели "День без автомобиля"
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- Опубликовано: 24.09.2017 09:00
- Автор: ОД
Сотрудники Дубненского отдела Госавтоинспекции отметили "Международный день без автомобиля" с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.
22 сентября в гимназии №11 госавтоинспекторы Дубны провели "Международный день без автомобиля" вместе с учащимися четвёртых классов, а также воспитанниками детского сада "Радость". Полицейские в игровой форме разъяснили им и проверили знание Правил дорожного движения, показали мультфильмы на дорожную тематику и закрепили полученную информацию в детском автогородке.
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна