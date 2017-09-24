Ребята провели "День без автомобиля"

Подробности Опубликовано: 24.09.2017 09:00 Автор: ОД

Сотрудники Дубненского отдела Госавтоинспекции отметили "Международный день без автомобиля" с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.

22 сентября в гимназии №11 госавтоинспекторы Дубны провели "Международный день без автомобиля" вместе с учащимися четвёртых классов, а также воспитанниками детского сада "Радость". Полицейские в игровой форме разъяснили им и проверили знание Правил дорожного движения, показали мультфильмы на дорожную тематику и закрепили полученную информацию в детском автогородке.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна