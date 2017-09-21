В "Надежде" напомнили о ПДД, а в школе № 11 посвятили в пешеходы

Подробности Опубликовано: 21.09.2017 10:47 Автор: ОД

Дубненские госавтоинспекторы 18 сентября в предверии проведения Недели безопасности провели тематический урок безопасности "Вспомним ПДД" с воспитанниками детского сада № 1 "Надежда", в ходе которого дети показали свои знания Правил дорожного движения.

Кроме того, детям напомнили основные правила дорожного движения, правила нахождения вблизи дороги, а также на практике показали возможные опасные дорожные ситуации с целью их профилактики.

А 21 сентября полицейские совместно с депутатом горсовета и гендиректором ООО "РАТА-Экспресс" Павлом Насоновым провели посвящение первокласников в пешеходы.

Посвящение состоялось в гимназии № 11. Дети, играя, повторили основные сведения о том, какие правила обязан соблюдать пешеход. Полицейским помогал отряд юных инспекторов движения, которые исполнили танец по соблюдению правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие более ста человек, включая взрослых пешеходов - родителей первоклашек. В конце ребятам вручили удостоверения пешехода, а они торжественно пообещали соблюдать Правила дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна