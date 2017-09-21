В "Надежде" напомнили о ПДД, а в школе № 11 посвятили в пешеходы
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- Опубликовано: 21.09.2017 10:47
- Автор: ОД
Дубненские госавтоинспекторы 18 сентября в предверии проведения Недели безопасности провели тематический урок безопасности "Вспомним ПДД" с воспитанниками детского сада № 1 "Надежда", в ходе которого дети показали свои знания Правил дорожного движения.
Кроме того, детям напомнили основные правила дорожного движения, правила нахождения вблизи дороги, а также на практике показали возможные опасные дорожные ситуации с целью их профилактики.
А 21 сентября полицейские совместно с депутатом горсовета и гендиректором ООО "РАТА-Экспресс" Павлом Насоновым провели посвящение первокласников в пешеходы.
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна