Школьный портал посещают более 1,5 млн человек

Подробности Опубликовано: 19.09.2017 15:11 Автор: Никита Крутиков

Единая система учёта успеваемости учащихся Московской области "Школьный портал" действует с 1 сентября 2015 года. Ее активными пользователями являются 55 000 учителей, 701 000 родителей и почти 783 000 учеников.

Всего в 2017 календарном году подмосковные педагоги выставили свыше 6,1 миллиона оценок, а дети выполнили почти 860 000 домашних заданий.

"Школьный портал" Московской области − первый проект в области информатизации образования, который был создан в рамках государственно-частного партнерства в России. Инициатором проекта выступило региональное правительство, а разработчиком портала - компания "Ростелеком". Ее сотрудники назвали свое детище "полноценной образовательной социальной сетью".

Во-первых, потому что все подмоковные школы подключены к этому информационному ресурсу, и 99 % используют в нем безбумажный вариант ведения журнала.

Во-вторых, участники учебного процесса могут здесь обмениваться личными сообщениями, вести блоги и создавать группы.

И, наконец, портал позволил школам Подмосковья полностью перейти на электронный документооборот, а это означает экономию времени учителей и делает учебный процесс прозрачным. С помощью электронного дневника родители следят за успеваемостью и расписанием детей онлайн.

Александр Варев, заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком":

"За два года мы проделали большую работу по оптимизации системы, добавили ряд функций и возможностей для пользователей. Теперь можно с уверенностью сказать, что «Школьный портал» – один из наиболее успешных примеров государственно-частного партнерства. Постоянно растущее количество пользователей ресурса доказывает, что мы выбрали верные инструменты для информатизации образования в регионе".