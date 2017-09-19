Школьный портал посещают более 1,5 млн человек

Подробности
Опубликовано: 19.09.2017 15:11
Автор: Никита Крутиков

Единая система учёта успеваемости учащихся Московской области "Школьный портал" действует с 1 сентября 2015 года. Ее активными пользователями являются 55 000 учителей, 701 000 родителей и почти 783 000 учеников.

 

Всего в 2017 календарном году подмосковные педагоги выставили свыше 6,1 миллиона оценок, а дети выполнили почти 860 000 домашних заданий.

"Школьный портал" Московской области − первый проект в области информатизации образования, который был создан в рамках государственно-частного партнерства в России. Инициатором проекта выступило региональное правительство, а разработчиком портала - компания "Ростелеком". Ее сотрудники назвали свое детище "полноценной образовательной социальной сетью".

Во-первых, потому что все подмоковные школы подключены к этому информационному ресурсу, и 99 % используют в нем безбумажный вариант ведения журнала.

Во-вторых, участники учебного процесса могут здесь обмениваться личными сообщениями, вести блоги и создавать группы.

И, наконец, портал позволил школам Подмосковья полностью перейти на электронный документооборот, а это означает экономию времени учителей и делает учебный процесс прозрачным. С помощью электронного дневника родители следят за успеваемостью и расписанием детей онлайн.

Александр Варев, заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком":

"За два года мы проделали большую работу по оптимизации системы, добавили ряд функций и возможностей для пользователей. Теперь можно с уверенностью сказать, что «Школьный портал» – один из наиболее успешных примеров государственно-частного партнерства. Постоянно растущее количество пользователей ресурса доказывает, что мы выбрали верные инструменты для информатизации образования в регионе".

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что д…

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" уча...

Полсотни объектов МСП подключили к газовым сетям

По состоянию на конец лета в Подмосковье были подключены к г...

Разыграли рекламные места

В апреле этого года в городе истекли сроки договоров и разре...

Как сделать из квартиры замок

Каменная отделка стен вошла в моду не только при оформлении ...

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться