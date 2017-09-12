Школьный учитель про учебу дома: что нужно знать, прежде чем решаться

Подробности Опубликовано: 12.09.2017 18:52 Автор: Зандман Римма – Заслуженный учитель России, почетный работник общего образования, преподает русский язык и литературу в московской гимназии № 1512

У меня, школьного учителя с 42-летним стажем преподавания, отношение к семейному обучению довольно осторожное – хотя я признаю, что закон об образовании такое право родителям дает и что в каких-то случаях результаты бывают удачными.

Однако если родители только начинают задумываться: а не перевести ли своих детей на семейное обучение, то им стоит знать и о подводных камнях этого вида образования.

Что важно знать

Сразу оговорюсь: речь пойдет именно о семейном обучении, то есть о ситуации, когда родители самостоятельно учат своих детей без помощи школы, полностью несут ответственность за качество такого обучения, а дети потом наравне с другими их сверстниками проходят итоговую аттестацию. На практике же под "семейным обучением" часто понимают что угодно – и экстернат, и индивидуальные учебные планы для детей с особенностями здоровья, и даже ситуацию, когда в силу каких-то обстоятельств ребенок занимается с учителем дистанционно, например, по скайпу.

На мой взгляд, у семейного обучения – даже в самом идеальном случае! – есть существенные минусы, о которых надо знать. Минусы, обусловленные самой сутью образовательного процесса.

В учебе ребенку необходимо общаться со сверстниками

При семейном обучении ребенок контактирует только с родителями, выступающими в роли учителей. Однако при изучении многих предметов детям необходимо общаться не только с учителем, но и со сверстниками. Ученик не просто получает некий объем знаний, ему надо научиться обращаться с этими знаниями, а значит – учиться формулировать свою мысль, доказывать и отстаивать свою точку зрения. Причем не только в гуманитарных дисциплинах, но даже и в точных. Доказывать именно сверстникам, на свойственном детям уровне общения. (Замечу в скобках, что речь сейчас не о том, что принято называть "социализацией", а именно об образовательном общении со сверстниками).

Есть вещи, которым просто невозможно научить, когда ребенок один. Мне приходилось видеть детей, обучавшихся дома, они могли все правильно решить, хорошо выполнить письменные задания, но ничего не могли объяснить устно.

Нельзя пройти программу быстрее без ущерба для качества

У родителей, которые предпочли самостоятельно обучать своих детей, возникает соблазн ускориться, пройти программу 11 классов значительно быстрее. А это серьезная ошибка.

Школьная программа составлена не идиотами, и в ней виды деятельности расписаны в соответствии с возрастными особенностями детей. А даже у самых одаренных детей мышление развивается постепенно, как аналитическое, так и образное. Именно в соответствии с присущим их возрасту уровнем мышления они и учатся использовать знания, применять их для чего-то. Если же не считаться с этой постепенностью развития, если стремиться сразу перепрыгнуть через несколько ступенек лестницы, то приведет это лишь к тому, что усвоенные знания окажутся мертвыми, механическими.

Невозможно ускорить освоение программы, не разрушив при этом межпредметные связи

Школьные программы по разным предметам увязаны друг с другом, знания из одной дисциплины в нужное время используются в другой. К примеру, невозможно решать задачи по физике, не умея пользоваться десятичными дробями, и поэтому десятичные дроби изучают по математике в пятом и шестом классах, а физика начинается с седьмого. Поэтому чтобы "ускориться", родителям пришлось бы перекраивать программы всех предметов школьного курса, пытаясь сохранить межпредметные связи. А это задачка сродни квадратуре круга, то есть принципиально нерешаемая.

Никакой вид обучения – будь то обычная школа, будь то семейное обучение – не дает возможности пройти какой-либо курс быстрее без ущерба. Причем ущерб может не сразу быть заметен, а проявится уже после поступления в ВУЗ.

Семейное обучение требует от родителей массу времени, которого может не хватить

Родитель, который занимается образованием ребенка и контролирует его учебную деятельность, не должен быть обременен добыванием хлеба насущного.

Нельзя дать ребенку, особенно маленькому, задание – и уйти на работу до вечера. Ребенок чаще всего неспособен сам себя организовать. Кто-то должен быть с ним рядом и организовывать, причем в самые продуктивные часы, то есть в первую половину дня.

Родителям может не хватить знаний для объяснения учебного материала

Чтобы преподать ребенку все предметы в объеме базового школьного курса, в семье должны быть люди, способные это сделать. Кто-то должен быть способен объяснить физику, кто-то английскую грамматику, кто-то – анатомию и физиологию. А чтобы грамотно и понятно объяснить, недостаточно знать предмет на уровне школьного учебника. Это азбучная истина в педагогике: чтобы объяснить что-то даже на простом уровне, самому нужно знать эти вещи более глубоко. Конечно, если семья достаточно обеспеченная, можно нанять репетиторов, но и в этом случае образовательный и интеллектуальный уровень родителей должен быть таков, чтобы они могли понять, кого нанимают.

В многодетной семье нельзя перекладывать обучение младших детей на старших

Иногда родителям кажется, что их собственную нехватку времени могут возместить старшие дети, которые будут заниматься с младшими. Но тут надо понимать: дети, даже старшие, даже студенческого возраста – это все равно дети, им может не хватить терпения, такта, усидчивости. Кроме того, у старших детей есть свои обязанности по дому, есть своя учеба, своя работа, личная жизнь – и потому они могут заниматься с младшими только в те часы, когда не заняты. Когда они будут заниматься с маленькими? В семь вечера? В восемь? В десять? Или вообще только по выходным?

Спросить себя:

…Но, допустим, вы твердо намерены дать своим детям семейное образование и считаете, что вышеперечисленные проблемы вас не касаются. Все равно, прежде, чем делать окончательный выбор, задайте себе несколько вопросов.

Какова моя мотивация? Достаточно ли она весомая?

Бывает так, что семейное обучение родители выбирают в силу априорного недоверия к школе, а причины этого недоверия во многом искусственные, основанные не на реальном опыте, а на общественном мнении, подогретом СМИ. Я, может, резко выскажусь, но, по-моему, наше общество сейчас науськано на школу. И выбор семейного обучения поэтому может быть протестным ходом интеллигенции, которой кажется, что, не пуская ребенка в школу, они предоставляют ему свободу для развития и творчества.

А еще бывает, что родители заранее распланировали будущее ребенка, решили за него, маленького, кем ему стать – юристом, или художником, или экономистом, и семейное обучение выбирают именно для того, чтобы ничто не мешало двигаться в заданном направлении. О том, что дети, особенно в раннем возрасте, очень пластичны, что их интересы, их жизненные ориентиры могут не раз поменяться, такие родители не думают. Они хотят вылепить ребенка по своему желанию. Естественно, когда дети подрастают, это приводит к конфликтам, а иногда и к настоящим трагедиям.

Знаю ли я, чему надо учить ребенка?

Если вы решили дать вашему первокласснику семейное образование, для начала ознакомьтесь с базовой школьной программой, причем не только для первого класса, а с первого по одиннадцатый. Из-за незнания программы и того, как программа соотносится с требованиями итоговой аттестации, вырастает множество проблем. Вам нужно понять, какие возможности для развития ребенка в разных направлениях дает школьная программа, чтобы, когда увидите, что интересы ребенка изменились, вы своевременно могли помочь ему двигаться в новом направлении. Допустим, в начальной школе он увлекался зоологией, но класса с пятого-шестого в нем вдруг обнаружилась тяга к истории, или к математике, или к литературному творчеству. Вы должны понимать, что из себя представляет школьная программа по этим предметам, на что можно обратить внимание ребенка, какие книжки ему предложить, какими ресурсами воспользоваться.

Как я организую работу ребенка?

Надо сразу осознать: без системы никакого образования быть не может. Дети точно должны знать, что в понедельник они изучают такие-то предметы, во вторник – такие-то. То есть должно быть составлено расписание, и это расписание должно стать основой основ. Никакие обстоятельства, кроме совсем уж экстремальных, не должны его ломать. Никакое "я не успеваю приготовить обед", "пригласили в гости", "я записана в парикмахерскую" не причина менять расписание. Особенно это важно для детей от семи до четырнадцати лет. После уже что-то можно оперативно менять по согласованию с ребенком, но до четырнадцати лет у него должно быть четкое системное представление о том, что и когда у него будет. А для этого нужно так распланировать всю семейную жизнь, весь быт, чтобы расписание оставалось незыблемым. На практике это очень трудно сделать, потому что жизнь есть жизнь, форс-мажоров в ней предостаточно.

Как добиться, чтобы ребенок не "варился в собственном соку"?

Образовательный процесс в семье не должен замыкаться только на членов семьи. Обязательно нужен выход на что-то внешнее, чтобы ребенок не думал, будто его мысли – единственно правильные, чтобы он понимал: иногда нужно считаться даже с неправильными мыслями другого человека.

То есть должно быть образовательное общение со сверстниками вне семьи. И семья должна такое общение организовать. К примеру, если бы мне пришлось заниматься семейным обучением своего ребенка, я обязательно нашла бы через знакомых его сверстников, придумала бы им какие-то совместные проекты – как бы конференции, диспуты, круглые столы, образовательные игры. Цель – чтобы во время подготовки и проведения таких вещей ребенок участвовал в коллективной деятельности. Возможно, для этого стоит объединиться с другими семьями, выбравшими для своих детей семейное обучение.

Чего я не знаю и не умею?

Вам придется признать, что вы на самом деле многого не знаете и не умеете. Речь не только о содержании школьной программы (ее в любом случае придется осваивать вместе с детьми), а о возрастной психологии, возрастной физиологии, методике преподавания. Всему этому надо будет учиться. Вы не просто должны понимать, что дети постоянно меняются, но и прогнозировать эти изменения и заранее подбирать ребенку те или иные образовательные ресурсы (книги, фильмы, задачки, игры, экскурсии, кружки и так далее).

Вам придется признать и более неприятную вещь: вы не так хорошо знаете своего ребенка, как вам кажется. Вы думаете, что если видите его каждый день с рождения, то знаете о нем всё? Заблуждение. Есть такие вещи, которые заметны только постороннему взгляду.

Когда ребенок учится в школе, там его видят разные учителя, каждый со своими особенностями, своим опытом, своими достоинствами и недостатками. Там ребенка видят в разных обстоятельствах, в разных формах деятельности, в общении со сверстниками. И из всего этого, из множества частных взглядов, из анализа множества локальных ситуаций постепенно складывается объективная картина. Школьные учителя могут понять о ребенке что-то такое, чего не видно в семье. Поэтому, если вы отказываетесь от помощи школы, то, по крайней мере, постарайтесь трезво оценивать себя как педагога и учитывать, что ваше восприятие собственного ребенка подчас одностороннее.

А что будет, если обстоятельства изменятся?

Бывает так, что родители выбирают для ребенка семейное обучение, занимаются с ним, но проходит несколько лет – и обстоятельства по объективным причинам меняются, продолжать семейное обучение уже невозможно. Например, болезнь кого-то из родителей, или необходимость выйти на работу, отнимающую львиную долю времени, и так далее. И тогда ребенку приходится идти учиться в школу.

А это становится для него сильнейшим стрессом. Выход за пределы уютного семейного пространства туда, где ему приходится быть со сверстниками, а взрослые появляются лишь в определенные моменты времени, может оказаться для него непреодолимой проблемой. Такой стресс может проявиться в депрессии или в крайнем возбуждении, или в шоке. Даже если у ребенка устойчивая психика, все равно не избежать серьезных сложностей и для него, и для всей семьи.

Словом, семь раз отмерь…