Безопасные дороги для детей Подмосковья

Подробности Опубликовано: 09.09.2017 17:36 Автор: Никита Крутиков

На днях в области прошел единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Детям Подмосковья – безопасные дороги". Инспекторы ОГИБДД Дубны отметились в нем беседами и викторинами с участием дошколят. Также была проведена акция "Засветись".

Патрульные ДПС вместе с активистами "Молодой гвардии" "Единой России" выбрали местом проведения акции "Засветись" проспект Боголюбова – улицу Дубны с наибольшим трафиком и потоком пешеходов. Полицейские раздали прохожим световозвращающие элементы для ношения на одежде, сумках, велосипедах, а также дали разъяснения, как их правильно использовать. Эти элементы они назвали ни много ни мало залогом безопасности на дороге.

После этого сотрудники ОГИБДД и активисты МГЕР навестили детский сад №25 "Золотой ключик", где провели с воспитанниками беседу о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Дети посмотрели презентацию о ПДД и мультфильмы о безопасном поведении на дороге, а потом разгадали загадки о дорожных знаках и основных понятиях в дорожном движении. В завершение мероприятия инспектора и активисты сказали детям "спасибо" за их познания и пожелали применять их на практике, подавая пример не только младшим, но и взрослым.

На той же неделе автоинспекторы Дубны посетили православную гимназию "Одигитрия". Там они поведали школьникам об основных мерах безопасности при нахождении на дороге, при движении около проезжей части, по тротуару, играх на детских площадках и езде на велосипеде. Загаданные загадки по теме ПДД дети щелкали как орешки. Затем инспектора ГИБДД показали учащимся гимназии дорожные знаки "Остановка", "Железнодорожный переезд", "Пешеходный переход", "Больница", "Пункт питания", а ребята рассказали, где они их видели в городе и что эти знаки обозначают.