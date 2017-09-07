В Подмосковье детей учат плаванию поголовно

Подробности Опубликовано: 07.09.2017 00:51 Автор: Кирилл Свояков

За лето в Московской области более 37 тысяч детей приняли участие в акции «Научись плавать».

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, занятия по плаванию проходили в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей. Акцию проводили сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД, при поддержке администраций муниципальных образований. При этом в летний сезон 2017 года в акции приняло участие почти в 2 раза больше детей, чем за аналогичный период 2016 года.

Акция «научись плавать» рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия проходили в бассейнах. В ходе занятий детей обучали практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учили детей правилам спасения на воде и оказания первой медицинской помощи утопающим.

«Летняя акция «Научись плавать» проходит в Подмосковье уже второй год подряд. В прошлом году в ней приняло участие более 20 тысяч детей, в 2017 – еще 37 тысяч. Главная задача этой акции – снизить количество несчастных случаев на водоемах в летний период, что позволяет сохранить жизнь и здоровье детей», – подчеркнул Дмитрий Пестов.