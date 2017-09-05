Учить школьников взялись спасатели

Подробности Опубликовано: 05.09.2017 08:41 Автор: Елена Майорова, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского ТУСиС

Сотрудники Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели 1 сентября в школах подведомственной территории открытые уроки по безопасности.

В Талдомском районе заместитель начальника ПЧ-272 Андрей Алешкин и начальник 4-ого караула ПЧ-211 Александр Дрожжин обучали основам безопасности учеников начальных классов.

В средней школе №1 поселка Синьково Дмитровского района открытый урок ОБЖ дали начальник поисково-спасательного отряда №12 Леонид Белов, спасатель (старший смены) Михаил Волков, спасатель (старший смены) Наталия Федотова и спасатель Максим Валяев.

В дубненской гимназии №8 со школьниками работали сотрудники поисково-спасательного отряда №31: спасатель (старший смены) Сергей Бардашев, спасатель (водитель) Юрий Плешаков, спасатель (медик) Максим Хапаев.

Темы уроков были: «Оказание первой помощи», «Правила безопасности у воды», «Правила безопасности в лесу», «Оказание первой помощи утопающему».

От показа видеофильма и слайд-шоу о безопасности детей ребята были в восторге и пообещали вести себя хорошо.

Сотрудники «Мособлпожспас» поздравили ребят С Днём знаний и раздали листовки о правилах безопасности!