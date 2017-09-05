Учить школьников взялись спасатели
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- Опубликовано: 05.09.2017 08:41
- Автор: Елена Майорова, старший эксперт по работе со СМИ Дубненского ТУСиС
Сотрудники Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели 1 сентября в школах подведомственной территории открытые уроки по безопасности.
В Талдомском районе заместитель начальника ПЧ-272 Андрей Алешкин и начальник 4-ого караула ПЧ-211 Александр Дрожжин обучали основам безопасности учеников начальных классов.
В средней школе №1 поселка Синьково Дмитровского района открытый урок ОБЖ дали начальник поисково-спасательного отряда №12 Леонид Белов, спасатель (старший смены) Михаил Волков, спасатель (старший смены) Наталия Федотова и спасатель Максим Валяев.
В дубненской гимназии №8 со школьниками работали сотрудники поисково-спасательного отряда №31: спасатель (старший смены) Сергей Бардашев, спасатель (водитель) Юрий Плешаков, спасатель (медик) Максим Хапаев.
Темы уроков были: «Оказание первой помощи», «Правила безопасности у воды», «Правила безопасности в лесу», «Оказание первой помощи утопающему».
От показа видеофильма и слайд-шоу о безопасности детей ребята были в восторге и пообещали вести себя хорошо.
Сотрудники «Мособлпожспас» поздравили ребят С Днём знаний и раздали листовки о правилах безопасности!