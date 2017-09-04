Предложено клеймо для псевдонауки

Подробности Опубликовано: 04.09.2017 09:33 Автор: Никита Крутиков

Депутат Госдумы Иван Сухарев приготовил поправки в закон «О средствах массовой информации», обязывающие маркировать псевдонаучные развлекательные программы предупреждающим знаком.

Еще в июне он рассказал журналистам, что по его мнению, такие передачи вводят в заблуждение граждан, получающих недостоверную информацию под видом научной. «На некоторых каналах есть целые циклы передач, подающихся зрителю как научные. Но вместо достоверных сведений в них рассказывают про конец света, инопланетян и рептилоидов. Такие передачи вводят в заблуждение граждан, которые принимают фантазии автора за чистую монету. У наших граждан и так хватает трудностей, чтобы ещё забивать себе голову этой ерундой. Считаю, что зритель должен знать, что сведения или версии, излагаемые в такой-то конкретной передаче, не заслуживают доверия, т. е. не подтверждены наукой или иным образом», — пояснил RT депутат.

Согласно законопроекту, знак информационной продукции будет демонстрироваться в углу кадра при показе псевдонаучных телепередач, а также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой).

После каникул Госдума должна начать свою осеннюю сессию в сентябре. Посмотрим, дойдет ли дело до рассмотрения предложения о маркировке псевдонаучной информации в СМИ.

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