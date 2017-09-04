Взяли на работу прямо с форума

Подробности Опубликовано: 04.09.2017 05:47 Автор: Кирилл Свояков

Первого сентября не в школу, а на работу на самые престижные должности в крупнейших российских компаниях попали восемь участников Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».

В этот день ребята подписали контракты с компаниями ГК «Ростех», ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», ГК «Р-Фарм», ГК «Росатом» и ПАО «Россети».

Владислав Жуков многократно был участником ярославского форума, в том числе в качестве наставника, когда окончил школу и поступил в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. Его разработки и научные интересы касаются информационно-измерительных систем и технологий. Ранее он уже получал приглашение в силиконовую долину от корпорации Google, но отказался. Сегодня контракт с ним подписала госкорпорация «Росатом».



Будущий молодой сотрудник ПАО «Ростелеком» Дмитрий Резников, студент 3 курса Московского государственного строительного университета, уже возглавляет межвузовский научный коллектив, в который входят кандидаты медицинских и физико-математических наук, а также практикующие врачи из ведущих российских научных и медицинских институтов. Он проводит научные разработки в широком спектре актуальных вопросов науки и технологий: влияние внешних факторов на работу головного мозга, запись электрической активности человеческого тела под воздействием фоновых электромагнитных излучений, защита бытовых и промышленных помещений от фоновой электромагнитной активности и множество других.



«В течение последних 7 лет я провожу мои собственные исследования в области нейрофизиологии, неврологии и биообратной связи на базе моей лаборатории», - указывает Д. Резников.



Сборка беспилотника собственного изобретения и перспективы в сфере военной промышленности – это мечта не только мальчиков. Тамила Карханова уже поступила в Московский авиастроительный институт и сегодня была принята на работу на предприятие КБ «Луч» госкорпорации «Ростех», которое расположено в городе Рыбинске Ярославской области. Визитной карточкой КБ «Луч» является разработка комплексов воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов и информационно-командных радиолиний.



Контракты на работу с компанией «РЖД» подписали студенты Российского университета транспорта Андрей Татаринов и Максим Деревянченко. В компании «Россети» будет работать Анастасия Воронцова, студентка Московского энергетического института. Фармацевтическая компания «Р-Фарм» пригласила двух новых сотрудников-студентов из Ярославля: Максима Афанасьева, который сейчас учится в Санкт-Петербургской государственной фармацевтической академии, и Алену Ехалову из Ярославского государственного технического университета.



Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» проходит в Ярославле 01 – 04 сентября 2017 года. Форум является офлайн-площадкой Интернет-портала http://proektoria.online.

