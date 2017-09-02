Школьников будут приучать к чистоте

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Опубликовано: 02.09.2017 00:54
Автор: Никита Крутиков

Занятия, обучающие правилам чистоты, порядка и благоустройства пройдут во всех муниципалитетах Подмосковья.

 «Уроки чистоты» поручено провести административно-техническиим инспекторам Московской области. И это не удивительно. Пока только адмтехнадзору удается с помощью неотвратимого наказания нарушителей в виде штрафов наводить порядок в подведомственных областях быта граждан.

– В сентябре «Уроки чистоты» намечено провести в 300 школах Подмосковья, – заяивла Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. – Проводить их будут свыше 200 административно-технических инспекторов. На занятиях детям расскажут о том, как поддерживать чистоту и порядок, почему нельзя мусорить, как вести себя, чтобы сохранить в чистоте среду своего обитания. В этом году мы планируем сделать особый упор на сброс мусора в неустановленных местах. Уроки чистоты строятся не в форме лекций, они представляют собой активные занятия, основанные на диалоге: рассказав о проблемах инспекторы предлагают детям пофантазировать, как ее можно решить, отвечает на вопросы формируя через игру правильное поведение. По нашим подсчетам, всеми запланированными занятиями будет охвачено свыше 10 тысяч учащихся.

И правильно. Основы правильного поведения закладываются еще в детстве, в том числе и с помощью подобных уроков чистоты в семье и школе. Поддерживаем Витушеву.

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