Светофор пришел в гости к малышам

Подробности Опубликовано: 22.08.2017 12:48 Автор: ОД

Дубненские автоинспекторы в течение нескольких дней изучали правила дорожного движения с воспитанниками детского сада "Мишутка" в преддверии профилактического мероприятия "Внимание, дети".

Началось мероприятие с выступления инспектора ОГИБДД. Она показала детям различные дорожные знаки и рассказала, что они обозначают, на что ребята отвечали, где можно встретить этот знак и где они его видели.

Не осталась без внимания безопасность детей при переходе проезжей части и нахождения вблизи дороги. Дети выслушали, что нужно быть внимательными всегда, даже когда они идут по тротуару, а находясь в автомобиле, необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

Вскоре на транспортную площадку, где находились дошколята, в гости пришли сказочные герои – Светофор Светофорович и Шапокляк. Они также рассказали о важности соблюдения правил дорожного движения, поиграли с малышами в "Красный, желтый, зеленый" - игру, направленную на развитие внимания и реакции. Правила таковы: Светофорыч поднимает зеленый кружок – дети шагают. Если поднят желтый — хлопают в ладоши. Если красный — стоят без движения и звука.

Воспитанники сада также собирали как мозаику дорожные знаки и рассказывали о них, а после перешли на спортивную площадку, где вместе с Шапокляк и Светофором провели "Веселые старты" по правилам дорожного движения.

В конце мероприятия инспектора ОГИБДД поблагодарили детей за отличные знания правил дорожного движения и пожелали использовать их на практике и помогать младшим.