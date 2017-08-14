Акция "Научись плавать" объединила 27 000 детей

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Опубликовано: 14.08.2017 18:10
Автор: Никита Крутиков

Cпасатели в общих чертах научили плавать 27 000 ребят, отдыхавших в подмосковных лагерях с начала лета. Это на 6 500 детей больше, чем в минувшем году, когда акция только стартовала.

Преподавателями плавания для школьников от 6 до 16 лет стали сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", регионального отделения ВОСВОД, при поддержке администраций муниципальных образований. Они выступают не только в роли тренеров, дающих практические навыки плавания, но и прививают воспитанникам спортивно-оздоровительных центров и лагерей – как пришкольных, так и с круглосуточным пребыванием – навыки оказания первой медицинской помощи и разъясняют правила безопасного поведения на воде.

"По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье усилен надзор за безопасностью детей, отдыхающих в лагерях на территории региона, - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов.. Акция «Научись плавать» помогает детям более уверенно чувствовать себя в воде. Главная задача проводимой акции - сохранение жизни и здоровья детей, снижение количества несчастных случаев на водоемах Подмосковья".

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