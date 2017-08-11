Абитуриенты хотят стать педагогами или инженерами

Подробности Опубликовано: 11.08.2017 11:45 Автор: Никита Крутиков

На очных отделениях подмосковных вузов пожелали обучаться в этом году 22 000 абитуриентов. При этом бюджетных мест в университетах региона намного меньше – всего 4261. Больше всего заявлений подано на педагогические направления.

О том, какие специальности самые востребованные у поступающих, подробно рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова: "Самый большой конкурс на бюджетные места был в Московском государственном областном университете на педагогические специальности. Например, на программу экономики в образовании подано 700 заявлений на 25 мест, конкурс – 28. Востребованы специальности гуманитарного профиля: филология, история, лингвистика".

Также чиновник подчеркнула, что серьезную конкуренцию пришлось выдержать и будущим инженерам: спросом пользуются "Инноватика в технических системах", "Авиастроение", "Ядерная физика и технологии". Их преподают в Технологическом университете г. Королева и университете "Дубна".

Напомним, что, помимо названных заведений, в области действуют еще четыре вуза: МГОУ, Академия социального управления, Государственный социально-гуманитарный университет, Государственный гуманитарно-технологический университет.

Сейчас проходит первая волна зачисления по программам бакалавриата, специалитета. Продолжается прием заявлений в магистратуру и на специальности среднего профессионального образования.

Если сравнивать с прошлым годом, увеличилось число бюджетных мест в подмосковных вузах: педагогами станут 2305 первокурсников (против 1980 в 2016 году), инженерами – 977 будущих студентов (в прошедшем году – 900).

По материалам пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой