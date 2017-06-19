Министерство образования – почти как NICA

Подробности Опубликовано: 19.06.2017 17:54 Автор: Кирилл Свояков

Замминистра образования и науки Григорий Трубников считает здравой идеей замену дипломных работ стартапами.

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию indicator.ru.

По словам Трубникова, требование засчитывать стартапы вместо дипломных работ обсуждалось недавно в Томске с участием вице-премьера Аркадия Дворковича. Минобрнауки готово ее поддержать и обсуждать ее воплощение. А пока вузы не могут считать стартапы дипломными работами, Они работают в соответствии с существующими образовательными стандартами и требованиями к квалификационным работам.

«На мой взгляд, – добавил Григорий Трубников, – также дипломной работой могло бы стать и серьезное научное исследование, которое признано, например, международным научным комитетом в той или иной области науки. Тут можно обсуждать варианты. Если студент со своей работой выигрывает какой-нибудь крупный грант или премию, например, Президентский грант или Президентскую премию или престижную отраслевую, то мне кажется, это тоже можно было бы засчитывать как квалификационную работу».

Замминистра опроверг мнение о том, что доплата за ученую степень не может быть выше выплачиваемых сегодня трех тысяч рублей за кандидатскую степень.

– Три тысячи – это минимальная планка, которая государством никак не ограничена сверху, сказал он. – И никто не мешает организации установить кандидату наук персональную надбавку за степень – т.е. за высокую квалификацию. Например, в тридцать или в пятьдесят тысяч рублей. Есть научные организации, которые, я считаю, создают правильную систему стимулов за защиту. Например, человек получает за защиту кандидатской или докторской диссертации единовременную выплату в 100 или 200 тысяч рублей.

Спустя сто дней на своем посту Григорий Трубников не жалеет, что согласился его занять.

– На Петербургском международном экономическом форуме на сессии у Андрея Фурсенко и в выступлении президента было сказано: «Мы живем в эпоху больших вызовов». Для меня, если хотите, этот переход и есть большой вызов в какой-то степени. В Министерстве очень сильная команда, которая работает в сфере высшего образования, в сфере развития вузов и новых программ, и очень сильная команда, которая занимается наукой. Я считаю, что у меня совершенно уникальная возможность – это как с NICA – себя реализовать. Не только себя реализовать, но и реализовать мечты, предложения, планы моих коллег из научного сообщества, потому что, конечно, я работаю не один. Я в некотором роде представляю или отражаю научное сообщество на этом посту. И поэтому, конечно, все предложения, которые мы обсуждаем с министром и которые мы потом выносим на правительство – это есть отражение большой работы и больших дискуссий, горячих обсуждений в профессиональном сообществе в первую очередь. Кроме реального департамента, который работает в Министерстве, у нас есть еще такой виртуальный департамент – это такая команда для мозгового штурма из 12-15 человек, это представители Академии наук, а также самых ярких, самых сильных вузов и институтов из всех областей наук, от медицины до ядерной физики и математики.

Меня окружают очень сильные люди, и я считаю, что у нас уникальные, очень большие возможности сделать что-то серьезное в масштабах страны для науки. Но что меня еще удерживает и вдохновляет, я вижу заинтересованную, серьезную поддержку от самых высоких руководителей, поддержку идей и интереса к науке, – так объяснил он свои ощущения от новой работы.

Напомним, до конца 2016 года академик Григорий Владимирович Трубников работал вице-директором Объединенного института ядерных исследований.