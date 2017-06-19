Университет «Дубна» будет готовить инженеров для ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 19.06.2017 17:49 Автор: Наталия Теряева

Очередное заседание Научно-технического совета ОИЯИ 16 июня в Доме международных совещаний было посвящено подготовке кадров для института в Госуниверситете «Дубна».

С инженерными и рабочими кадрами сегодня большие проблемы не только у машиностроителей России и Дубны. Страдают от недостатка нужных технических специалистов и базовые установки Объединенного института.

Особенно острая потребность в молодых кадрах наблюдается у строящихся экспериментальных установок института – коллайдера NICA Лаборатории физики высоких энергий и Фабрики сверхтяжелых ионов Лаборатории ядерных реакций.

Поэтому у ведущих ученых ОИЯИ и у руководства университета «Дубна» возникла общая идея: создать в дубненском университете отдельный инженерный факультет.

Ректор Госуниверситета «Дубна» Дмитрий Фурсаев напомнил аудитории основные показатели своего вуза: последние два года он входит в сотню лучших вузов России (65 место – 2016, 56 место в 2017), 60% абитуриентов – из Московской области, 237 выпускников университета трудоустроились в ОИЯИ (76 % –лаборатории, 24 % – вспомогательный персонал).

Сейчас сотрудничество университета «Дубна» и ОИЯИ в области подготовки кадров происходит путем обучения студентов Госуниверситета «Дубна» на базовых кафедрах вуза в ОИЯИ, рассказал в своем выступлении перед членами НТС ОИЯИ проректор этого университета Андрей Деникин. Таких кафедр насчитывается семь:

кафедра ядерной физики (базовая лаборатория – ЛЯР ОИЯИ)

кафедра биофизики (ЛРБ ОИЯИ)

кафедра фундаментальных проблем физики микромира (ЛТФ ОИЯИ)

кафедра нанотехнологий и новых материалов (ЛЯР, ЛНФ ОИЯИ)

кафедра физико-технических систем (ЛФВЭ ОИЯИ)

кафедра распределенных информационно-вычислительных систем (ЛИТ ОИЯИ)

кафедра персональной электроники (ЛФВЭ ОИЯИ).

На всех базовых кафедрах преподают на условиях совместительства около 120 сотрудников ОИЯИ.

Университет предложил программу подготовки кадров для ОИЯИ на 2017 – 2024 годы в соответствии с кадровыми потребностями института. Ее цель – скоординировать работу университета «Дубна» с графиками развития основных проектов ОИЯИ на ближайшую семилетку и определить взаимные обязательства вуза и института.

Программа включает:

создание необходимых условий работы базовых кафедр ОИЯИ в университете «Дубна», включая развитие учебно-лабораторной инфраструктуры корректировку планов приема на бюджетные места в университет «Дубна» по направлениям обучения, востребованным в ОИЯИ (по высшему уровню образования, аспирантуре и среднему профессиональному образованию)\ открытие (лицензирование) новых и/или изменения имеющихся направлений обучения в университете «Дубна» по заявкам лабораторий ОИЯИ согласование (рецензирование) содержания учебных планов и программ дисциплин, практик, содержания выпускных работ с базовыми лабораториями совместную работу со школами развитие новых форм и технологий обучения для привлечения в Дубну студентов старших курсов ведущих вузов РФ и зарубежья, включая технологии открытого образования.

Предложения университета вызвали острую дискуссию представителей руководства лаборатории ОИЯИ. Звучали мнения о том, что лучшая практика подготовки инженеров в России – у МИФИ, и надо в первую очередь использовать возможности этого вуза. Ведь в ОИЯИ есть базовая кафедра МИФИ. Другие возражали: МИФИ готовит инженеров, конечно, хорошо, но иногородние выпускники МИФИ в Дубну не поедут. Надо своих специалистов готовить дома, в Дубне. Все возможности для этого есть.

Попутно выяснилось, что в современном перечне специальностей российских вузов нет специальности «инженер». Конкретно в дубненском университете вместо инженеров есть бакалавры и магистры по профилям «самолетостроение», «функциональные материалы и наноматериалы», «разработка программно-информационных систем», «физика атомного ядра и частиц», «нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «физика ядерных реакций низких энергий», «электроника и автоматика физических установок», «радиационная безопасность человека и окружающей среды».

Нужных ОИЯИ специалистов с качествами инженеров-конструкторов и инженеров-вакуумщиков университет в Дубне вообще не готовит.

После долгих и обстоятельных споров большинство лабораторий высказались за поддержку представленной Дубненским университетом программы подгготовки кадров в целом. Ее реальным наполнением займутся рабочие группы, которые еще надо будет сформировать ОИЯИ вместе с университетом.

На том же заседании НТС ОИЯИ директор Объединенного института академик Виктор Матвеев рассказал о появившейся у Минобрнауки РФ идее наделить ОИЯИ правом присуждать ученые степени. Пока это только идея, и она требует серьезных обсуждений. Такая процедура должна в первую очередь не снизить уровень представлемых к защите диссертационных работ. А значит необходима опора на систему четких и прозрачных критериев оценки качества работы. Эту систему критериев надо тщательно подготовить.

Сегодня право присуждать ученые степени есть в России только у МГУ имени М.В.Ломоносова и СПбГУ.