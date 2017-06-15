Университет "Дубна" стал престижнее

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Опубликовано: 15.06.2017 11:21
Автор: Никита Крутиков

Очередной ежегодный рейтинг вузов России был опубликован рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Государственный университет "Дубна" поднялся в нем по сравнению с прошлым годом на 9 пунктов, с 65-го места попав на 56-е.

Таким же, как в 2016-м году, осталось самое начало списка вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова - на первом месте, на втором и третьем - МФТИ и НИЯУ МИФИ соответственно.
Рейтинг вузов – это прямой показатель способности вузов давать выпускникам высокое качество теоретических знаний и практических навыков, благоприятных условий их получения и реальной возможности устроиться на работу по специальности и стать там толковым специалистом.
Нынешний рейтинг является у RAEX шестым по счету, и он выгодно отличается от пятого: за год среднее число публикаций сотрудника российского вуза, индексируемых в зарубежных наукометрических базах, выросло на 44 %, а количество цитирований на сотрудника – на 66 %.
Каким образом происходит оценка вузов? Анализируются статистические показатели (данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и данные из открытых источников) и результаты опросов студентов и выпускников, представителей академического и научного сообществ, а также компаний-работодателей. Всего в текущем году для составления рейтинга вузов были опрошены 30 000 человек.
Список ТОП-100 составлялся на основе анализа более чем ста университетов, институтов и академий: в 2017 и 2016 гг. кандидатами на строчку в рейтинге стали 144 вуза, в 2015 г.– 133, в 2014 г. – 125, в 2013 г. – 118 вузов.
В начале 2016 г. RAEX (Эксперт РА) прошло международный аудит IREG Observatory, став единственным в России и четвертым в мире агентством, которое удостоилось этой чести. Это значит, что методология рейтинга, его подготовка и поддведенные итоги отвечают стандартам высокого качества. Агентство получило право использовать знак "Одобрено IREG" (IREG Approved).

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