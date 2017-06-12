Питание в детсадах отдают на откуп частникам

Подробности Опубликовано: 12.06.2017 13:51 Автор: Наталья Борозна

Администрация Дубны перевела питание в детских учреждениях города на аутсорсинг в обход совета депутатов. Об этом объявили на недавнем пленарном заседании Общественной палаты города.

На заседании перед общественниками выступила начальник Управления народного образования Дубны Татьяна Виноградова. Она указала отсутствие специальных знаний в области питания у сотрудников детских садов как причину перевода их на откуп сторонним поварам.

Также она отметила, что муниципальный контракт будет заключен с тем предприятием, которое имеет опыт подобной работы не менее трех лет. Это возможно благодаря тому, что конкурс будет проведен не в форме обычного аукциона, а а в форме конкурса с ограниченным участием.

Детское меню будет разрабатываться под наблюдением Роспотребнадзора сразу на десять дней, одно на весь город. Почти все города Подмосковья, близкие к Дубне, уже перешли на такую систему.

Пока что родители не станут платить больше. Виноградова даже заверила, что будет достигнута существенная экономия:

"Мы просчитали все это. Мы сейчас с 1 августа собираемся перейти на аутсорсинг. Только за эти 5 месяцев экономия городского бюджета будет более чем 6 млн. За счет чего? Понимаете, каждый детский сад имеет штат поваров, имеет грузчика, имеет другого специалиста. За счет сокращения вот этих единиц".

Депутат горсовета Ярослав Викулин написал об аутсорсинге детского питания комментарий на своиих страничках Facebook и Вконтакте, назвав этот процесс "опасной аванттюрой".

Он выразил возмущение тем, что совет депутатов не оповестили об этом решении, а также посомневался, что при подобном подходе может быть достигнута экономия, ведь посредник должен еще получить прибыль от контракта. А значит, что скорее всего экономия будет происходить не только за счет сокращения количества поваров, но и за счет ухудшения качества продуктов.

Также Викулин напомнил, что пищеблоки многих детсадов Дубны в последние годы были отремонтированы за счет бюджетных средств. Получается, что с осени использовать эти помещения будет какая-то фирма, а не сами садики.

Если же организация, которая выиграет городской конкурс, будет оказывать свои услуги плохо, то потребуется время и масса сил и нервов, дабы сменить подрядчика: "...избавиться от недобросовестной организации не так-то просто, надо доказать, что продукты некачественные (целая процедура с экспертизами), скорее всего — расторжение через суд, далее снова конкурсные процедуры. Это месяцы. Как будет обеспечиваться качество при таком подходе, вопрос практически риторический".

Так считает не только один городской депутат. По всей стране питание в садиках и школах отдают сторонним организациям, и в очень многих случаях это вызывает родительское недовольство и протесты. Как быть?

В некоторых городах сотрудники детских садов и родители нашли лазейку в законе, организовав "Советы по питанию", чтобы контролировать вместе качество детской еды.

Татьяна Виноградова предложила Общественной палате Дубны совместно с сотрудниками горуно разработать проект муниципального документа, а горсовету - утвердить его. На основе этого документа смогут быть образованы "Советы по питанию" в разных садиках Дубны (в каждом - свой).

По материалам Анастасии Большаковой