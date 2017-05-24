30 000 школьников обучены обращению с газом

Подробности Опубликовано: 24.05.2017 14:31 Автор: Наталья Борозна

Более шести тысяч школьников Подмосковья в третьей и четвертой четверти этого учебного года прошли обучение по образовательной программе "Безопасный газ", сообщает пресс-служба правительства области.

Школьники изучали правила безопасности при работе с газовым оборудованием, разбирались, как определить и предотвратить угрозы нечастных случаев. Занятия лучше откладывались в голове благодаря практической части – развивающим играм, опытам, экскурсиям на объекты газовой инфраструктуры.

"Реализация этой обучающей программы очень важна для предотвращения нечастных случаев, которые, к сожалению, периодически случаются из-за нарушения элементарных правил эксплуатации газового оборудования в быту. При этом нередко гибнут и получают травмы люди, в том числе – дети. Поэтому "Безопасный газ" – актуальный образовательный проект, реализация которого в образовательных учреждениях Московской области будет продолжаться", – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов.

С 2013 года, когда областное министерство образования разработало и утвердило курс "Безопасный газ", обучение по данной программе прошли более 30 000 учащихся. Обучают школьников специалисты ГУП МО "Мособлгаз". Еще не все школы региона охвачены этой программой. При желании принять участие в программе "Безопасный газ" администрация любой подмосковной школы может отправить ответствующую заявку на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Добавим от себя, что, когда происходит сообщение о взрыве газа в каком-нибудь городе, виновниками становятся, как правило, не школьники. Однако, как показывает ситуация с сортировкой мусора, именно нынешние дошкольники и школьники еще способны изменить свои привычки в быту и разъяснить что-то взрослым. На поколения постарше делать ставку практически бесполезно.