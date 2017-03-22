Чтобы не гибли дети на дорогах

Подробности Опубликовано: 22.03.2017 19:04 Автор: ОД

Круглый стол по проблемным вопросам детского дорожно-транспортного травматизма 22 марта провели в ОГИБДД Дубны.

Проблемы гибели детей на дорогах обсуждали начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна Юрий Вячеславович Петрушенко, активисты Дубненско-Талдомского отделения «Молодой гвардии Единой России», методист центра развития образования Людмила Алексеевна Черняева, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергей Валентинович Бугринов и консультант отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Марина Юрьевна Белякова.

Начальник ОГИБДД Юрий Петрушенко привел статистику дорожно-транспортных происшествий, которые были зарегистрированы на территории Дубны: «В 2017 году было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а в 2016 году таких ДТП было 6. Погибших в 2016 г. за указанный период не было, в 2017 году погибло 3 человека. Раненых в 2017 году было 8 человек, из них 4 несовершеннолетних, в 2016 году также было 8 раненых, но несовершеннолетних, пострадавших в ДТП за указанный период не было».

Отдельно поговорили о перевозке детей, о необходимости использования детских удерживающих устройств, значительно снижающих риск для жизни и здоровья несовершеннолетних пассажиров.

"Для организованных выездов групп детей, необходимо подавать заявку на сопровождение экипажем ДПС за 10 дней до выезда, так как необходимо осуществить проверку транспорта, на котором будет осуществляться перевозка, организации, которая предоставляет транспортное средство", – напомнил Юрий Петрушенко.

От лица ГИБДД были высказаны слова благодарности молодогвардейцам за их активное участие в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Сергей Бугринов и Марина Белякова разъяснили административную ответственность родителей по статье 5.35 КРФоАП, к которой они могут быть привлечены, если их несовершеннолетний ребенок управляет скутером без средств защиты.

Людмила Черняева рассказала о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которая проводится в общеобразовательных и дошкольных учреждениях с детьми и родителями. Во всех учреждениях имеются уголки безопасности дорожного движения. Там силами воспитателей и педагогов проводятся родительские собрания и беседы с детьми.