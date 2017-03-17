ОИЯИ присудил десять грантов учителям Дубны

Подробности Опубликовано: 17.03.2017 09:27 Автор: Кирилл Свояков

Жюри по присуждению грантов ОИЯИ учителям школ Дубны вынесло окончательное решение 14 марта.

Были рассмотрены 47 кандидатур. Десять из них удостоены годовых денежных грантов размером 100 тысяч рублей каждый.

Получателями грантов 2017 года стали:

преподаватели математики Н.С. Переверзьева (лицей № 6), Н.В. Зиновьева (гимназия № 8)

преподаватель химии Е.А.Миронова (шк. № 7)

преподаватель биологии И.В.Удалова (гимназия № 3)

преподаватель иностранного языка Е.А.Головина (лицей «Дубна»)

преподаватель русского языка и литературы Т.В.Гребенцова (шк. № 2)

преподаватели начальных класслв О.В.Комарова (лицей № 6), С.А. Макарова (шк. «Возможность»)

преподаватель физической культуры В.А.Лепешкин (гимназия № 8)

преподаватель основы безопасности жизнедеятельности И.Н. Козлова (шк. № 7)

Свидетельства о присуждении грантов победителям конкурса торжественно вручат в День рождения ОИЯИ – 26 марта.