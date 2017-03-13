Школьники Дубны познают мир всесторонне

Подробности Опубликовано: 13.03.2017 09:27 Автор: Наталия Теряева

Очередной этап городской школьной конференции «Юный исследователь» состоялся в Дубне в воскресенье 12 марта. Результатами своих работ делились начинающие естествоиспытатели, специалисты по информационным технологиям, лингвисты, психологи, историки и технологи.

В гимназии №11 собрались школьники 5 – 11 классов. С десяти утра до полудня докладывали ученики средней ступени – с пятого по восьмой класс. В полдень жюри начало оценивать достижения старшеклассников.

Всего в этом этапе конференции приняли участие полторы сотни школьников Дубны.

Особенно много интересных работ представили школьники 5 – 8 классов на секции «Информатика». Спектр исследований включал и программирование и моделирование. Поэтому ребята имели возможность показать свои достижения в исследовании интернет-технологий, в применении веб-дизайна, в создании компьютерных игр и в трехмерном моделировании реальных физических установок.

Прозвучали интересные доклады о принципах кибербезопасности для подростков (Артем Мужников, 6 класс, школа №2), о методе создания школьного сайта (Егор Панкрат, 7 класс, гимназия №11), о предпочтениях школьников в общении с компьютером – инструмент для работы или средство развлечения? (Алена Урсу, Ксения Тимошенко, 6 класс, гимназия №8). Все они удостоились третьего места.

Семиклассники школы №4 Алишер Абдуллаев и Лев Пидгайко – участники проекта «Школа юного инженера «Вектор NICA» – рассказали и показали, как они смоделировали два элемента детектора MPD коллайдера NICA – ложемент и ярмо детектора. Коллайдер NICAуже строится, а разработка детектора MPDеще продолжается. И потому в готовых для технологов чертежах есть пока только те самые два элемента детектора, что моделируют школьники.

Чертежи реального детектора Алишер и Лева получили прямо от конструкторов MPD и сделали трехмерную копию ложемента и ярма детектора в сто раз меньше реальной. Сначала начертили трехмерные эскизы с помощью системы автоматического проектирования ADEM, а затем напечатали детали на 3D-принтере. Ложемент состоит из четырех деталей, ярмо – из двадцати восьми. Поскольку трехмерная печать – дело не быстрое, то ложемент уже готов, а для ярма, кроме готовых трех его балок нужно напечатать еще 25 балок (чуть менее суток непрерывной работы принтера), чтобы из них образовался цилиндр. Внутри ярма разместится уже спроектированный, но еще де конца оформленный в чертежах констукторов комплекса NICAмногослойный детектор частиц MPD.

В ходе работы ребята начали разбираться, как устроена материя во Вселенной, как изучают ее строение с помощью ускорителей и какие для этого существуют детекторы частиц.

konf Vania Misha Pasha

Команда другого научно-инженерного проекта «NICA-школа» Центра дополнительного образования «Юна» состояла из учеников разных школ. Девятилетний Иван Шилов учится в 3-м классе школы №1. Десятилетний Михаил Чередеев – ученик 4 класса лицея №6. Двенадцатилетний шестиклассник Павел Топчубаев – тоже из лицея №6. Все вместе они смоделировали одноступенчатую ракету с тремя стабилизаторами с помощью системы автоматического проектирования ADEM, напечатали ее на 3D-принтере и представили свою раюоту на конференции «Юный исследователь».

Поскольку полностью испытанная временем и старшими поколениями конструкция ракеты в принтер не помещается, то при проектировании модели Ваня, Миша и Паша разделили ее на части, и каждый смоделировал свой элемент. Ваня создавал низ со стабилизаторами, Миша – лобовую часть, Паша – середину.

Почему взяли ракету для моделирования? Да потому, что самые простые для начинающих инженеров в моделировании фигуры – это цилиндр и конус.

Созданную ракету юные инженеры запустят в небо в День космонавтики – 12 апреля. А потом тоже займутся вплотную коллайдером NICA, элементы которого они тоже смоделировали, но еще не успели напечатать.

Кстати, все ребята закрепили свои навыки в создании тремерных моделей, сняв учебные ролики. Ролики выложили в youtube на канале "Открытая Дубна" для общего доступа. Бери и учись любой, кто хочет!

Обе команды юных инженеров за работы «Трехмерное моделирование детектора MPD коллайдера NICA с помощью компьютерной системы автоматического проектирования ADEM/CAD» и «Трехмерное моделирование корпуса ракеты с помощью компьютерной системы автоматического проектирования ADEM/CAD» жюри конференции «Юный исследователь» удостоило второго места.

А первое место заняли сразу три проекта школьников. Два из них – «Яблоневая аллея» и «Басни Крылова» команды из «Новой школы «Юна» – неделю назад победили в номинации «История искусств, МХК, изобразительное искусство». Ребята под руководством сразу нескольких преподавателей сделали скульпутрную модель участка яблоневой аллеи на набережной Волги в Дубне, придумали туристический маршрут по этому участку и создали сайт «Яблоневая аллея» с информацией обо всем этом. Точно так же выглядел и проект «Басни Крылова». Это большая и интересная работа школьников и преподавателей.

На секции «Информатика» первым местом заслуженно наградили сайты «Яблоневая аллея» и «Басни Крылова», созданные школьниками «Юны» под руководством преподавателя информатики Ирины Александровны Бархатовой. Вместе с проектами школы «Юна» разделила главную награду секции «Информатика» ученица 5 класса школы №9 Варвара Андреева. Варвара сделала работу по программированию под названием «Игра по книге «Гарри Поттер».

Кажется, меньше всего участников оказалось в секции «Физика» – четыре человека. Среди школьников средней ступени там отдали первое место работе семиклассника Георгия Мамврийского из школы №9. Георгий исследовал броуновское движение. Победу с ним разделил Святослав Шаров из 5 класса гимназии №11. Святослав доложил жюри о своем исследовании магнитов. Второе место занял ученик 7 класса из гимназии №8 с докладом о неньютоновской жидкости. Увлечение шестиклассника «Новой школы «Юна» Артема Кислова проектом NICAОбъединенного института ядерных исследований жюри сочло слишком сложным для его возраста и просто поблагодарило юного физика за доклад. Ну, ничего. У Артема еще все впереди.

И вообще хочется сказать всем юным исследователям, что пришли в воскресенье на городскую школьную конференцию: вы все молодцы! Будьте любознательными всегда, дерзайте дальше в научном познании мира!