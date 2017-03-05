Что исследуют школьники Дубны

Подробности Опубликовано: 05.03.2017 12:41 Автор: Екатерина Славская

Сегодня на городской конференции дубненских школьников «Юный исследователь» о своих успехах в этом деле на площадке школы №9 доложили юные математики, литераторы, филологи, историки, краеведы и любители изобразительного искусства.

На секции «Искусство, мировая художественная культура, история культуры» школьники 5 – 7 классов делились друг с другом результатами разнообразных работ. Дети рассказывали в соих докладах об истории причесок от Средневековья до наших дней, о нравах и понятиях рыцарской эпохи, об истории мозаики, об истоках славянской языческой мифологии.

Семиклассник школы №4 Алишер Абдуллаев представил эскизный проект дизайна кабинета Школы юного инженера «Вектор NICA», которая с октября при поддержке ОИЯИ начала свою послеурочную деятельность на улице Блохинцева, 13 под руководством кандидата физико-математических наук Наталии Теряевой. Кабинет нуждается в ремонте, и ученики Школы юного инженера придумали, как своими силами оформить кабинет после ремонта, чтобы сам дизайн помещения Школы юного юнженера манил ребят на занятия.

Костяк учеников Школы юного инженера составила группа одноклассников Алишера из средней школы №4. Вместе они придумали логотип инженерного творчества под девизом «Вектор NICA» и вместе обсудили, как отразить содержание своих занятий на стенах кабинета. Алишер предложил украсить стены рисунками в стиле популярного у молодежи искусства граффити. Обсудили возможности граффити в школьном помещении с мастерами изобразительного искусства – художником Борисом Макаровым и директором школы искусств «Вдохновение» Александром Пасько. Художники сошлись во мнении: граффити в помещении можно наносить только кистью и акриловой краской. Ребята согласились и доверили Алишеру продемонстрировать на конференции придуманный эскиз дизайна кабинета. Чтобы узнать мнение публики, а потом либо доработать дизайн с учетом услышанных мнений, либо начать воплощать его в представленном виде.

Вот такой дизайн кабинета Школы юного инженера "Вектор NICA" предложил семиклассник Алишер Абдуллаев из школы №4

Публика в лице жюри конференции выразила Алишеру благодарность за доклад. Замечаний к дизайну не прозвучало.

А первое место на этой секции справедливо завоевали две скульптурные композиции коллектива учеников «Новой школы «Юна»: «Яблоневая аллея» и «Басни Крылова». Несколько месяцев ребята готовили свои проекты под руководством педагогов на уроках изобразительного искусства, информатики и литературы.

Вместе с ребятами из школы «Юна» победу разделил ученик 6 класса школы №8 Семен Суворов за свой доклад «Дух и сила славянского народа». Семен не только разобрался в истории славянских богатырей, но и провел социологический опрос 10 школьников, студентов и взрослых, выясняя, кто из них более патриотичен.

Поздравляем победителей!