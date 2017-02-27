Предложение высшего образования старшеклассникам Дубны

Подробности Опубликовано: 27.02.2017 08:20 Автор: Мария Ватолина

ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России.

Московский университет МВД России (г.Москва, г.Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:

факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;

факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;

факультет подготовки следователей;

факультет подготовки дознавателей;

международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);

подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;

психологический факультет;

безопасность информационных технологий;

факультет подготовки экспертов-криминалистов;

факультет подготовки сотрудников ГИБДД.

Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2017 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности

Обучение в ВУЗе МВД это:

гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);

полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13.000 до 28.000 рублей);

освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;

стабильное денежное содержание сотрудников (от 43.000 рублей по первому году службы);

возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в ВУЗе).

возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в ВУЗе).

По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова,

д.32, кабинеты 12-16, тел. 8(496)214-65-62

Информация о специальностях для очной формы обучения

в образовательных учреждениях МВД России в 2017 г.

Код Специальность Вступительные испытания по результатам ЕГЭ Дополнит. испытания/форма проведения 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Русский язык Обществознание Обществознание/письменно с последующим собеседованием 40.05.02 Правоохранительная деятельность Русский язык Обществознание Обществознание/письменно с последующим собеседованием 40.05.03 Судебная экспертиза Русский язык Обществознание Обществознание/письменно с последующим собеседованием 38.05.01 Экономическая безопасность Русский язык Математика Математика/ письменно 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности Русский язык Математика Математика/ письменно 37.05.02 Психология служебной деятельности Русский язык Биология Биология/письменно с последующим собеседованием 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения Русский язык Обществознание Обществознание/ письменно с последующим собеседованием

Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения в образовательные учреждения МВД России в 2017 г.:

Фото 9х12 ч/б Заявление с просьбой о направлении для сдачи экзаменов Анкета Автобиография Характеристика Выписка оценок Копия свидетельства о рождении, заверенная нотариально Копия паспорта Копия приписного Копия СНИЛС Копия ИНН Справка из налоговой инспекции об отсутствии ИП

Мария Ватолина, специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ