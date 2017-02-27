Предложение высшего образования старшеклассникам Дубны

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Опубликовано: 27.02.2017 08:20
Автор: Мария Ватолина

ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России.

Московский университет МВД России (г.Москва, г.Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:

  • факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
  • факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;
  • факультет подготовки следователей;
  • факультет подготовки дознавателей;
  • международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);
  • подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;
  • психологический факультет;
  • безопасность информационных технологий;
  • факультет подготовки экспертов-криминалистов;
  • факультет подготовки сотрудников ГИБДД.

Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2017 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности

Обучение в ВУЗе МВД это:

  • гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);
  • полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13.000 до 28.000 рублей);
  • освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;
  • стабильное денежное содержание сотрудников (от 43.000 рублей по первому году службы);
  • возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в ВУЗе).
  • возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в ВУЗе).

По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова,

д.32, кабинеты 12-16, тел. 8(496)214-65-62

Информация о специальностях для очной формы обучения

в образовательных учреждениях МВД России в 2017 г.

Код Специальность Вступительные испытания по результатам ЕГЭ Дополнит. испытания/форма проведения
40.05.01 Правовое обеспечение национальной  безопасности

Русский язык

Обществознание

 Обществознание/письменно с последующим собеседованием
40.05.02 Правоохранительная деятельность

Русский язык

Обществознание

 Обществознание/письменно с последующим собеседованием
40.05.03 Судебная экспертиза

Русский язык

Обществознание

 Обществознание/письменно с последующим собеседованием
38.05.01 Экономическая безопасность

Русский язык

Математика

 Математика/ письменно
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности

Русский язык

Математика

 Математика/ письменно
37.05.02 Психология служебной деятельности

Русский язык

Биология

 Биология/письменно с последующим собеседованием
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения

Русский язык

Обществознание

 Обществознание/ письменно с последующим собеседованием

Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения в образовательные учреждения МВД России в 2017 г.:

  1. Фото  9х12  ч/б
  2. Заявление с просьбой о направлении для сдачи экзаменов
  3. Анкета
  4. Автобиография
  5. Характеристика
  6. Выписка оценок
  7. Копия свидетельства о рождении, заверенная нотариально
  8. Копия паспорта
  9. Копия приписного
  10. Копия СНИЛС
  11. Копия ИНН
  12. Справка из налоговой инспекции об отсутствии ИП

Мария Ватолина, специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ                                                                                 

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