Предложение высшего образования старшеклассникам Дубны
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- Опубликовано: 27.02.2017 08:20
- Автор: Мария Ватолина
ОМВД России по городскому округу Дубна проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России.
Московский университет МВД России (г.Москва, г.Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:
- факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
- факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;
- факультет подготовки следователей;
- факультет подготовки дознавателей;
- международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);
- подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;
- психологический факультет;
- безопасность информационных технологий;
- факультет подготовки экспертов-криминалистов;
- факультет подготовки сотрудников ГИБДД.
Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2017 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности
Обучение в ВУЗе МВД это:
- гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);
- полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13.000 до 28.000 рублей);
- освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;
- стабильное денежное содержание сотрудников (от 43.000 рублей по первому году службы);
- возможность получения Единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в ВУЗе).
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в ВУЗе).
По вопросам оформления на учёбу обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова,
д.32, кабинеты 12-16, тел. 8(496)214-65-62
Информация о специальностях для очной формы обучения
в образовательных учреждениях МВД России в 2017 г.
|Код
|Специальность
|Вступительные испытания по результатам ЕГЭ
|Дополнит. испытания/форма проведения
|40.05.01
|Правовое обеспечение национальной безопасности
|
Русский язык
Обществознание
|Обществознание/письменно с последующим собеседованием
|40.05.02
|Правоохранительная деятельность
|
Русский язык
Обществознание
|Обществознание/письменно с последующим собеседованием
|40.05.03
|Судебная экспертиза
|
Русский язык
Обществознание
|Обществознание/письменно с последующим собеседованием
|38.05.01
|Экономическая безопасность
|
Русский язык
Математика
|Математика/ письменно
|10.05.05
|Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности
|
Русский язык
Математика
|Математика/ письменно
|37.05.02
|Психология служебной деятельности
|
Русский язык
Биология
|Биология/письменно с последующим собеседованием
|44.05.01
|Педагогика и психология девиантного поведения
|
Русский язык
Обществознание
|Обществознание/ письменно с последующим собеседованием
Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения в образовательные учреждения МВД России в 2017 г.:
- Фото 9х12 ч/б
- Заявление с просьбой о направлении для сдачи экзаменов
- Анкета
- Автобиография
- Характеристика
- Выписка оценок
- Копия свидетельства о рождении, заверенная нотариально
- Копия паспорта
- Копия приписного
- Копия СНИЛС
- Копия ИНН
- Справка из налоговой инспекции об отсутствии ИП
Мария Ватолина, специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ