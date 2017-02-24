Урок мужества для школьников от полицейских Дубны

Подробности Опубликовано: 24.02.2017 09:10 Автор: Анастасия Григоренко

Урок мужества для учащихся начальных классов провели 21 февраля в школе №10 Дубны автоинспекторы и молодогвардейцы.

Полицейские рассказали детям о героических поступках сотрудников ГИБДД, и о том как стражи порядка спасали жизни людей. Для закрепления знаний детям показали тематическую презентацию. Для проверки знаний правил дорожного движения для учеников сотрудники ГИБДД провели игровую викторину, в которой дети отгадывали загадки про светофор, пешеходный переход и дорожные знаки.

А потом все вместе посмотрели тематические мультфильмы о соблюдении правил дорожного движения. Особое внимание – правильному и безопасному переходу проезжей части.