Урок мужества для школьников от полицейских Дубны

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Опубликовано: 24.02.2017 09:10
Автор: Анастасия Григоренко

Урок мужества для учащихся начальных классов провели 21 февраля в школе №10 Дубны  автоинспекторы и молодогвардейцы.

Полицейские рассказали детям о героических поступках сотрудников ГИБДД, и о том как стражи порядка спасали жизни людей.  Для закрепления знаний детям показали тематическую презентацию. Для проверки знаний правил дорожного движения  для учеников сотрудники ГИБДД провели игровую викторину, в которой дети отгадывали загадки про светофор, пешеходный переход и дорожные знаки.

А потом все вместе посмотрели тематические мультфильмы о соблюдении правил дорожного движения. Особое внимание – правильному и безопасному переходу проезжей части.

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