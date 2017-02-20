В Дубне работает Школа юного инженера «Вектор NICA»

Подробности Опубликовано: 20.02.2017 15:13 Автор: Екатерина Славская

Профессии будущего осваивают в Школе юного инженера «Вектор NICA» ученики шестого и седьмого класса подмосковной Дубны.

Потому что будущее связано с новыми технологиями для жизни. А новые технологии – дело рук ученых, инженеров и техников. Не будет их – можно возвращаться к первобытным временам, когда человек умел орудовать только камнем и палкой.

Школа юного инженера «Вектор NICA» начала свою работу в средней школе №4 с октября прошлого года. Ее костяк составили школьники, награжденные в марте 2016 года за второе и третье место на соревнованиях по прототипированию WorldSkills Russia. Шестиклассники школы №4 Лев Пидгайко, Алишер Абдуллаев и Дмитрий Яровинский с дипломами WorldSkills RussiaК ним присоединились их одноклассники.

Почему «Вектор NICA»?

Во-первых, потому что самый современный в мире коллайдер NICA строится сегодня в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ).

Во-вторых, Объединенный институт ядерных исследований вместе с Госуниверситетом «Дубна» недавно взял шефство над средней школой №4 на улице Блохинцева.

В-третьих, Объединенному институту ядерных исследований и коллайдеру NICA (когда его построят) очень нужны хорошо подготовленные молодые инженеры, ученые и высококвалифицированные рабочие. К обслуживанию суперсложных экспериментальных установок ОИЯИ (не только коллайдера NICA) можно допустить только самых лучших специалистов.

А вообще инженеры и классные технические специалисты сегодня нужны всем. И платят им за их труд сегодня много. Только вот сыскать их сегодня трудно. Был пробел в этом деле в нашей стране в последние двадцать пять лет.

Но сегодня наше государство осознало, что без инженеров и рабочих – никуда. Председатель молодежного парламента при Госдуме РФдепутат Наталья Кувшинова даже обратилась в Министерство образования и науки с письмом на имя министра Ольги Васильевой, сообщили сегодня «Известия». В нем она просит минобр ввести в школах занятия по профессиональной ориентации учеников.

«Ни дети, ни родители, ни школьные учителя не информированы о реальном положении дел на рынке, – утверждает депутат Кувшинова. – Они не знают, какие профессии будут востребованы на момент окончания выпускниками вузов. В программе есть предмет «технология». Наверное, было бы правильно учить детей на этих уроках не только делать скворечники и готовить, но и давать им информацию о тех специальностях, которые пользуются спросом. Можно на успешных примерах рассказать о профессиях сварщика, слесаря, инженера и многих других, востребованных рынком труда».

Молодец Наталья Кувшинова! Ровно то же самое, но еще в декабре 2014 года предложила сотрудник ОИЯИ и главный редактор газеты «Открытая Дубна» Наталия Теряева в Дубне, на заседании Круглого стола «Взаимодействие школ, вузов и предприятий в подготовке кадров для экономики Дубны и Подмосковья».

Участникам круглого стола за это время удалось несколько сдвинуть телегу правильной профориентации с мертвой точки, но исключительно собственными усилиями, пока не очень-то поддержанными государством.

Кандидат физико-математических наук Наталия Теряева, например, сначала занималась весь прошлый учебный год прототипированием со школьниками города из разных учебных заведений. На вечерних занятиях в гимназии №3 в 2015/2016 учебном году аэромобиль рисовали девятиклассники А в нынешнем учебном году при поддержке директора и педагогов средней школы №4 и дирекции ОИЯИ организовала Школу юного инженера «Вектор NICA».

Дети потихоньку овладевают системами автоматического проектирования ADEM и Solidworks. Сделали модель ракеты и приступили к трехмерному моделированию деталей детектора MPD коллайдера NICA. Детектор MPD в стократном уменьшении ребята воспроизводят по настоящим чертежам, полученным от взрослых конструкторов детектора. И получается, что большой, настоящий детектор в металле и его маленькая модель в Школе юного материализуются синхронно. А у юных инженеров-конструкторов даже есть простор для собственной фантазии относительно деталей детектора.

Ученики Школы юного инженера «Вектор NICA» подружились со своими юными коллегами из проекта «NICA-школа» Центра дополнительного образования «Юна». И те, и другие закрепляют свои навыки трехмерного моделирования в учебных видеороликах – их выкладывают на youtube в свободный доступ.

Вот с чего начиналось инженерное творчество ребят в прошлом году. Они сконструировали в САПР Solidworks аэромобиль, напечатали его на 3D-принтере и запустили. Аэромобиль поехал.

А в нынешнем году в школе №4 семиклассники и девятиклассники отметили День науки и подробно поговорили о коллайдере NICA.

Семиклассники встретились с руководителем группы конструкторов, работающей над детектором MPD, Евгением Серочкиным.

Девятиклассникам об ускорительном комплексе NICA и профессиях будещего рассказала руководитель Школы юного инженера Наталия Теряева. Очень удачным подкреплением беседы стали два фильма. Первый – о коллайдере NICA популярно ­– снят физиками из ОИЯИ и смонтирован специально для лекции в школе №4.

Второй снят по заказу министерства образования Германии. Он – о профессиях будущего. Смотрите сами.